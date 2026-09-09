Ambasadorul României în Regatul Norvegiei, Cristian Bădescu, a povestit o întâmplare savuroasă din timpul vizitei regelui Harald al V-lea în România, în 1999. Diplomatul spune că fostul suveran norvegian era cunoscut pentru naturalețea cu care interacționa cu oamenii și pentru umorul său, pe care îl folosea adesea pentru a destinde atmosfera.

Regele Harald al V-lea a murit la vârsta de 89 de ani Foto: Foto: arhivă, adevărul

Cristian Bădescu a vorbit, într-un interviu acordat TVR, despre întâlnirile pe care le-a avut cu familia regală norvegiană și despre relația acesteia cu România. Potrivit ambasadorului, regele Harald era un monarh apropiat și foarte cald în relațiile cu membrii corpului diplomatic.

„Toți membrii corpului diplomatic, toți ambasadorii acreditați la Oslo au apreciat foarte mult deschiderea, căldura, familiaritatea cu care au fost întâmpinați de către regele Harald al V-lea”, a povestit ambasadorul.

Gluma regelui Harald după o confuzie despre armată

Una dintre întâmplările relatate de Cristian Bădescu are în centrul său un fost ministru român de externe, care i-ar fi prezentat regelui o situație referitoare la contingente militare.

În timpul discuției, ministrul a făcut o confuzie între batalioane și brigăzi. Regele Harald l-a ascultat, l-a încurajat, iar la final a făcut o remarcă prin care a transformat momentul într-o glumă.

„E foarte bine că este ministrul afacerilor externe și nu ministrul apărării”, i-a spus regele.

Ambasadorul României spune că astfel de momente îl caracterizau pe fostul suveran norvegian.

„Avea umor. Avea un umor foarte cald și era totdeauna pregătit să spună o glumă cu care să destindă atmosfera”, a explicat Cristian Bădescu.

Ce amintiri păstrează familia regală despre România

Regele Harald al V-lea și regina Sonja au vizitat România în septembrie 1999. În timpul vizitei, familia regală norvegiană a ajuns inclusiv în Moldova, unde a vizitat Mănăstirea Neamț și Mănăstirea Voroneț.

6 septembrie: Ziua în care s-a născut Mihail Kogălniceanu, cărturarul ajuns cel de-al treilea prim-ministru al României

„Familia regală norvegiană, cum vă spuneam, a vizitat România în 1999 și continuă să aibă amintiri foarte vii despre acea vizită. Au cunoscut o țară care ieșise dintr-un regim comunist dur și care făcea eforturi evidente să panseze până la urmă toate rănile pe care încă le avea, entuziasmul oamenilor, speranțele oamenilor pe care le-au cunoscut cu această ocazie”, a spus Bădescu.

Ambasadorul spune că, în discuțiile sale ulterioare cu regele Harald, unul dintre rolurile sale a fost să îi prezinte transformările prin care a trecut România după vizita din 1999.

Cristian Bădescu a vorbit și despre actualul rege al Norvegiei, pe care îl consideră bine pregătit pentru rolul pe care îl ocupă.

„Este un ocupant al fotoliului regal foarte bine pregătit pentru acest rol”, a spus ambasadorul.

Funeraliile regelui Harald

Norvegia a organizat miercuri, 9 septembrie, funeraliile regelui Harald al V-lea, la 13 zile după moartea suveranului, care a încetat din viață la vârsta de 89 de ani.

Procesiunea funerară a pornit la ora 12.00 de la Palatul Regal din Oslo către catedrală, unde slujba este programată pentru ora 13.00. La începutul procesiunii, deasupra capitalei norvegiene a răsunat o salvă de 21 de tunuri.

Fiul lui Harald, noul rege Haakon al VIII-lea, și ceilalți membri ai familiei regale au mers în spatele sicriului, acoperit cu standardul regal roșu norvegian. Regina Sonja, văduva lui Harald, și regina Mette-Marit au participat la procesiune într-o mașină.

La ceremonii au fost prezenți membri ai mai multor familii regale europene, precum și reprezentanți ai unor case regale din afara Europei. Printre invitați se numără prințul William și prințesa Anne a Marii Britanii, membri ai familiilor regale din Suedia și Danemarca, regele Felipe, regina Letizia și regina Sofia ai Spaniei, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

După slujbă, sicriul regelui Harald va fi transportat la cripta regală de la Fortăreața Akershus, unde va fi depus alături de părinții săi. Odată cu încheierea ceremoniei, perioada de doliu național se va încheia oficial.

Sute de mii de oameni i-au adus deja un ultim omagiu lui Harald, depunând flori, lumânări și steaguri la Palatul Regal. Peste 46.000 de persoane au vizitat capela în timpul săptămânii în care sicriul suveranului a fost expus.

Harald al V-lea a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani, după o domnie de 35 de ani. Fiul său a devenit imediat rege și a depus săptămâna trecută jurământul de credință față de Constituția Norvegiei în Parlament.