6 septembrie: Ziua în care s-a născut Mihail Kogălniceanu, cărturarul ajuns cel de-al treilea prim-ministru al României

În ziua de 6 septembrie, anul 1817, s-a născut omul politic Mihail Kogălniceanu, cel de-al treilea prim-ministru al României. Tot pe 6 septembrie, în 1940, Regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său, Mihai.

Mihail Kogălniceanu Foto: Adevărul/Dan Mirea

1817: S-a născut omul politic Mihail Kogălniceanu

Născut pe 6 septembrie 1817, la Iași, Mihail Kogălniceanu a fost un om politic, istoric, scriitor, jurnalist, diplomat, cel de-al treilea prim-ministru al României, membru fondator al Societăţii Academice Române şi preşedinte al Academiei Române.

Mihail Kogălniceanu Foto: wikipedia

Colaborator apropiat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cei doi au întocmit împreună un amplu plan de reforme ce vor pune bazele constituirii statului român modern, scrie Enciclopedia României.

Preşedinte al Consiliului de miniştri, titular la Ministerul de Interne şi Ministerul de Externe, Kogălniceanu a fost unul dintre cei mai importanţi oameni de stat ai generaţiei sale.

De asemenea, a fost unul dintre liderii marcanţi ai Partidului Naţional Liberal.

A fondat revista „Dacia literară”, iar în articolul inaugural a sintetizat idealurile scriitorilor paşoptişti, punând astfel bazele curentului paşoptist din literatură. Drept recunoştinţă pentru contribuţia sa la dezvoltarea culturii, a fost ales preşedinte al Academiei Române.

S-a stins din viață pe 20 iunie 1891, la Paris.

1863: Primul metrou din lume

La 6 septembrie 1863, la Londra a fost inaugurat primul metrou din lume, pe o distanță de 6,3 kilometri, între Paddington și Farringdon.

Trenurile erau tractate de locomotive cu aburi, ceea ce făcea călătoria dificilă din cauza fumului și a condițiilor de ventilare, însă proiectul a reprezentat o inovație majoră pentru transportul urban al secolului XIX.

Această realizare tehnologică a pus bazele unui nou mod de mobilitate, care a schimbat pentru totdeauna structura și dezvoltarea marilor orașe. Londra a continuat să-și extindă rețeaua de metrou, devenind cel mai vechi și unul dintre cele mai mari sisteme de transport subteran din lume.

Modelul a fost ulterior replicat în marile capitale, transformând metroul într-un element esențial al infrastructurii urbane moderne.

1940: Regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său, Mihai

La 5 septembrie 1940, în urma eșecului de a forma un guvern, din cauza faptului ca partidele refuzau vehement altă soluție decât abdicarea, generalul Ion Antonescu îi cere regelui Carol al II-lea să abdice în 24 de ore.

Regele Mihai și Carol al II-lea Foto: Arhivă

Carol se vede complet izolat, mulți din apropiați lui sunt, de asemenea, favorabili abdicării. La ora 6 dimineața, pe 6 septembrie 1940, semnează actul de trecere a coroanei către fiul său, Mihai.

Nu este propriu-zis un act de abdicare, ci un act de delegare a puterii în favoarea fiului său, Mihai. Carol plănuiește gândul secret că odată se va reîntoarce pe tron.

Carol al II-lea a părăsit Bucureștiul împreună cu Elena Lupescu și câțiva apropiați. În gara din Timișoara, trenul a fost atacat de legionari, dar aceștia au fost respinși de soldații care asigurau paza. Carol și Elena au trecut apoi granița, ajungând în Iugoslavia pe 7 septembrie.

1946: George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, părăsesc definitiv România

Născut pe 19 august 1881, în Liveni-Vârnav, Botoșani, George Enescu a fost un compozitor, violonist, pedagog, pianist, dirijor și om de stat român. Este considerat cel mai important muzician român.

George Enescu și Maria Cantacuzino Foto: Wikipedia

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În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, George Enescu a rămas în București, unde a dirijat intens și a sprijinit creațiile unor muzicieni români.

Potrivit Ministerului Culturii, în septembrie 1946, George Enescu decide să părăsească România, în care se instala cu rapiditate totalitarismul comunist, nefiind de acord cu acest regim și astfel ia calea exilului.

După un turneu de concerte în SUA și Canada, George Enescu s-a stabilit la Paris, unde a continuat să cânte și să dirijeze pe marile scene internaționale. În 1954 a suferit o congestie cerebrală, iar la 3 spre 4 mai 1955 a murit la Paris, la vârsta de 73 de ani.

A fost înmormântat în cimitirul Père-Lachaise.

1997: Au loc funeralile Prințesei Diana

În august 1997, Diana a murit în urma unui accident rutier la Paris, incident care a provocat un val de doliu public și o atenție uriașă din partea presei internaționale. Ancheta a stabilit că moartea sa a fost cauzată de neglijența gravă a șoferului și a paparazzilor care o urmăreau, potrivit investigației Operation Paget.

Prințesei Diana Foto: Getty Images

Funeraliile Dianei, Prințesa de Wales, au avut loc pe 6 septembrie 1997, la Londra.

Sicriul a fost transportat de la Palatul Kensington la Westminster Abbey, unde a avut loc ceremonia oficială, apoi a fost dus la domeniul familiei Dianei, Althorp, unde a fost înmormântată.

La ceremonia de la Westminster Abbey au participat aproximativ 2.000 de persoane, iar funeraliile au fost urmărite de aproximativ 32,1 milioane de britanici și de circa 2–2,5 miliarde de oameni la nivel mondial, fiind unul dintre cele mai urmărite evenimente televizate din istorie.

2007: A murit tenorul italian Luciano Pavarotti

Născut pe 12 octombrie 1935, în Modena, Italia, Luciano Pavarotti a fost un tenor italian de operă, considerat unul dintre cei mai apreciați tenori ai tuturor timpurilor.

Luciano Pavarotti Foto: Getty Images

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A făcut parte din „Cei trei tenori”, alături de Plácido Domingo și José Carreras, iar concertele și aparițiile sale televizate i-au adus o popularitate uriașă. A vândut peste 100 de milioane de discuri, iar primul album al celor trei tenori a devenit cel mai bine vândut album de muzică clasică din istorie.

Pavarotti a fost cunoscut și pentru activitatea sa caritabilă, în special în sprijinul refugiaților și al Crucii Roșii. Ultima sa apariție a avut loc la Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino, în 2006, unde a interpretat „Nessun dorma”.

A murit la 6 septembrie 2007, din cauza cancerului pancreatic.

2022: A murit actrița Valeria Seciu

Născută pe 2 august 1939, la București, Valeria Seciu a fost o actriță română de teatru, film, radio, voce și televiziune.

Valeria Seciu Foto: Mediafax

A absolvit în anul 1964 Facultatea de Teatru din cadrul Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică. După absolvirea facultății a debutat pe scena Teatrului Național din Capitală cu rolul Veronica Micle, în spectacolul „Eminescu“, în regia lui Sică Alexandrescu.

În anul 1978 s-a angajat la Teatrul Mic din București.

Printre spectacolele în care a jucat de-a lungul carierei se numără „Maestrul şi Margareta“, „Cerul înstelat deasupra noastră“, „Menajeria de sticlă “, „Hamlet“, „Cui i-e frică de Virginia Wolf? “, „Idiotul“, „Enigma Otiliei“ și „Valiza cu fluturi“.

Marea actriță a murit la 6 septembrie 2022.