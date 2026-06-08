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Gheorghiță Vlad și Iulian Berdilă pierd prima rundă în instanță. Ce se întâmplă cu telefoanele generalilor

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Judecătorii Curții de Apel București au decis să respingă solicitarea șefului Armatei Române.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Armatei FOTO: Inquam Photos
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Armatei FOTO: Inquam Photos

Magistrații Curții de Apel București au decis că telefonul șefului Armatei, Gheorghiță Vlad rămâne la procurorii militari DNA. Instanța a respins solicitarea șefului SMA.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de petentul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse prin ordonanţele nr. 50/3/P/2025 din data de 02.06.2026 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie — Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari şi a modului de aducere la îndeplinire. În temeiul art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă petentul la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale”, a decis Curtea de Apel, scrie Mediafax.

Aceeași decizie a fost luată și în cazul generalului Iuliea Berdilă,  locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării. Și lui Berdilă, pus sub acuzare de DNA, procurorii militari i-au luat telefonul, având în vedere că la perchezițiile informatice au fost descoperite mesaje între generalii implicați în caz.

Procurorii militari ai DNA l-au pus sub acuzare pe Gheorghiță Vlad, șef al Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în dosarul angajărilor pe prietenii.

În același dosar, procurorii DNA i-au inculpat deja pe generalii MApN Mihai Șomordolea (r), Iulian Berdilă – locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării și Mircea Anicescu (r), fost locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane (DGMRU).

Structura militară a DNA instrumentează dosarul angajărilor pe prietenii din MApN de la jumătatea anului trecut (2025). După ce Serviciul Militar al DNA a început dosarul, generalul cu patru stele, Mihai Șomordolea, la vremea aceea consilier de stat, secretar CSAT în Departamentul Securității Naționale, a fost trecut în rezervă de președintele Nicușor Dan și schimbat din funcție pe 30 ianuarie 2026.

După ce procurorii militari ai DNA au găsit la percheziții probe împotriva generalului Gheorghiță Vlad, acesta a fost citat la DNA în ziua de joi, 28 mai 2026, pentru a se prezenta vineri, 29 mai 2026, însă audierea a fost amânată din cauza ședinței CSAT pe tema dronei ruse care a lovit în acea noapte blocul din Galați.

Ulterior punerii sub acuzare de către DNA, atât șeful SMA, Gheorghiță Vlad, cât și Iulian Berdilă – locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului SMA, au respins acuzațiile procurorilor militari.

Cei doi au negat cu tărie implicările în potențiale activități de încălcare a legii, amândoi au lăsat de înțeles că nu se vor retrage din funcții iar Gheorghiță Vlad și-a argumentat poziția susținând că nu poate să nu observe “caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acuzațiilor”.

În plus, Gheorghiță Vlad a afirmat că nu poate ignora faptul că ancheta DNA afectează imaginea „conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc” persoana dânsului și „riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor”.

Vineri, președintele Nicușor Dan a spus că va discuta cu șeful Armatei, Gheorghiță Vlad, după ce a fost pus sub acuzare de DNA.

„Am avut o discuție și o să mai am una”, a spus Dan.

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