search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gheorghiță Vlad rupe tăcerea după punerea sub urmărire penală: „Momentul ales este cel puțin curios”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, suspect într-un dosar penal ce vizează presupuse fapte de complicitate la uzurparea funcției, a reacționat marți pe Facebook, respingând „categoric acuzațiile care mi-au fost aduse”.

Generalul Vlad Gheorghiță. FOTO FB Șeful Statului Major al Apărării
Generalul Vlad Gheorghiță. FOTO FB Șeful Statului Major al Apărării

Oficialul militar susține că nu există nicio legătură între activitatea sa și acuzațiile formulate: „Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte.”


Gheorghiță Vlad atrage atenția asupra momentului în care procurorii au decis punerea sub acuzare, deși, subliniază generalul, dosarul este în lucru de aproape un an.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, afirmă șeful Statului Major.

În mesajul său, oficialul apără activitatea instituției pe care o conduce, afirmând că Armata Română „și-a consolidat rolul capacitatea operațională și credibilitatea” în perioada mandatului său, „devenind un reper de stabilitate și profesionalism în îndeplinirea misiunilor sale”: 

„Din această perspectivă, nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor. Întreaga mea activitate profesională și publică a fost guvernată de respectarea legii, a principiilor integrității, responsabilității și serviciului față de interesul public. Aceste valori mi-au călăuzit cariera până astăzi și vor continua să îmi ghideze conduita și în viitor”. 

„Sunt convins că faptele și adevărul vor prevala”

În finalul mesajului său, generalul Gheorghiță Vlad a subliniamportanța menținerii încrederii publice în structurile fundamentale ale statului. 

„Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situației. În același timp, nu voi menaja niciun efort pentru apărarea adevărului, a reputației mele și, mai ales, a imaginii și credibilității instituției pe care o conduc. În contextul complex și tensionat pe care îl traversăm, consider că protejarea încrederii publice în instituțiile fundamentale ale statului reprezintă o responsabilitate care trebuie exercitată cu maximă seriozitate și echilibru. Sunt convins că faptele și adevărul vor prevala”,  își încheie mesajul șeful Statului Major al Apărării.

Șeful Statului Major al Apărării a fost audiat marți la sediul DNA 

Amintim că generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a fost audiat marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Secția pentru militari, unde procurorii i-au adus la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de corupție.

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, anchetatorii îl acuză pe general de „complicitate la uzurparea funcției”, în forma în care funcționarul public ar fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Procurorii susțin că faptele ar fi avut loc în iulie 2025, când generalul ar fi facilitat emiterea și semnarea unei solicitări către Ministerul Educației și Cercetării privind suplimentarea locurilor bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București. Documentul ar fi fost transmis cu depășirea atribuțiilor legale, susțin anchetatorii, care afirmă că demersul aparținea exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul MApN.

DNA precizează că, în urma solicitării, ar fi fost aprobate 20 de locuri suplimentare la buget, ocupate de candidați admiși inițial pe locuri cu taxă. Anchetatorii susțin că astfel ar fi fost „vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale” și ar fi fost creat „un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați”, trei dintre aceștia urmând să fie încadrați ulterior ca ofițeri în MApN.

Generalului Gheorghiță Vlad i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile conform procedurii, iar DNA subliniază că urmărirea penală reprezintă o etapă a procesului penal și nu afectează prezumția de nevinovăție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
Dialog de la distanță între AUR-PSD. AUR cere premier propriu, PSD îl acceptă pe Tomac, dar Grindeanu „e varianta mai bună”
stirileprotv.ro
image
Dunărea aproape blocată în dreptul orașului Tulcea, după ce un cargo a lovit un ponton și a fost la un pas să se izbească de faleză. Imagini cu momentul impactului
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
fanatik.ro
image
Dacia anunță un nou program de plecări voluntare, sunt vizați și ingineri de la Centrul Tehnic Titu. Sumele primite ajung la 210.000 de lei de persoană
libertatea.ro
image
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
digi24.ro
image
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
gsp.ro
image
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
digisport.ro
image
Suma uriașă încasată de Gigi Nicolae la Survivor România. Cât a primit pentru fiecare săptămână în show
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Analist, despre drona din Galaţi: Nu e o greşeală a Rusiei, mi-e teamă când vor apărea drone mai performante
observatornews.ro
image
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cât plătești statului când cumperi o locuință în România. Diferențele față de Germania, Franța și Spania
playtech.ro
image
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
digisport.ro
image
Doliu în Poliția Română: a murit generalul Costică Voicu. Când și unde va fi înmormântat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan pregătește anunțul cel mare! Decizie importantă a președintelui privind Guvernul
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”
click.ro
image
Mărturii șocante despre crima din Piatra Neamț: martorii spun cum a fost ucis polițistul. Tânărul ar fi fost drogat: „I-a dat vreo 10 lovituri”
click.ro
image
Rareș Cojoc, reacție după zvonurile privind o nouă relație. Cine este Claudia Dumitru și ce se întâmplă în viața Andreei Popescu
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Smarald găsit în Mormântul T4 de la El Caño, plasat în burta unei figuri feminine din cupru (© dr. Carlos Mayo Torné)
Smaralde columbiene, descoperite în mormintele căpeteniilor antice din Panama
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!