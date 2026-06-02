Gheorghiță Vlad rupe tăcerea după punerea sub urmărire penală: „Momentul ales este cel puțin curios”

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, suspect într-un dosar penal ce vizează presupuse fapte de complicitate la uzurparea funcției, a reacționat marți pe Facebook, respingând „categoric acuzațiile care mi-au fost aduse”.

Oficialul militar susține că nu există nicio legătură între activitatea sa și acuzațiile formulate: „Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte.”





Gheorghiță Vlad atrage atenția asupra momentului în care procurorii au decis punerea sub acuzare, deși, subliniază generalul, dosarul este în lucru de aproape un an.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, afirmă șeful Statului Major.

În mesajul său, oficialul apără activitatea instituției pe care o conduce, afirmând că Armata Română „și-a consolidat rolul capacitatea operațională și credibilitatea” în perioada mandatului său, „devenind un reper de stabilitate și profesionalism în îndeplinirea misiunilor sale”:

„Din această perspectivă, nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor. Întreaga mea activitate profesională și publică a fost guvernată de respectarea legii, a principiilor integrității, responsabilității și serviciului față de interesul public. Aceste valori mi-au călăuzit cariera până astăzi și vor continua să îmi ghideze conduita și în viitor”.

„Sunt convins că faptele și adevărul vor prevala”

În finalul mesajului său, generalul Gheorghiță Vlad a subliniamportanța menținerii încrederii publice în structurile fundamentale ale statului.

„Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situației. În același timp, nu voi menaja niciun efort pentru apărarea adevărului, a reputației mele și, mai ales, a imaginii și credibilității instituției pe care o conduc. În contextul complex și tensionat pe care îl traversăm, consider că protejarea încrederii publice în instituțiile fundamentale ale statului reprezintă o responsabilitate care trebuie exercitată cu maximă seriozitate și echilibru. Sunt convins că faptele și adevărul vor prevala”, își încheie mesajul șeful Statului Major al Apărării.

Șeful Statului Major al Apărării a fost audiat marți la sediul DNA

Amintim că generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a fost audiat marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Secția pentru militari, unde procurorii i-au adus la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de corupție.

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, anchetatorii îl acuză pe general de „complicitate la uzurparea funcției”, în forma în care funcționarul public ar fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Procurorii susțin că faptele ar fi avut loc în iulie 2025, când generalul ar fi facilitat emiterea și semnarea unei solicitări către Ministerul Educației și Cercetării privind suplimentarea locurilor bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București. Documentul ar fi fost transmis cu depășirea atribuțiilor legale, susțin anchetatorii, care afirmă că demersul aparținea exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul MApN.

DNA precizează că, în urma solicitării, ar fi fost aprobate 20 de locuri suplimentare la buget, ocupate de candidați admiși inițial pe locuri cu taxă. Anchetatorii susțin că astfel ar fi fost „vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale” și ar fi fost creat „un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați”, trei dintre aceștia urmând să fie încadrați ulterior ca ofițeri în MApN.

Generalului Gheorghiță Vlad i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile conform procedurii, iar DNA subliniază că urmărirea penală reprezintă o etapă a procesului penal și nu afectează prezumția de nevinovăție.