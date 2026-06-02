SURSE Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, audiat la DNA Militar

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat marți, 2 iunie, la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Secția pentru militari.

Generalul a ajuns la sediul DNA îmbrăcat în ținută civilă și însoțit de avocat.

La intrarea în instituție, Gheorghiță Vlad nu a făcut declarații jurnaliștilor și nu a oferit detalii cu privire la motivul audierii sale.

Până în acest moment, nici DNA și nici Ministerul Apărării Naționale nu au transmis un punct de vedere oficial referitor la contextul în care șeful Armatei Române a fost chemat la audieri.

Nu este clar dacă generalul Gheorghiță Vlad a fost audiat în calitate de martor, persoană care deține informații relevante într-un dosar aflat în lucru sau într-o altă calitate procesuală.

Generalul Gheorghiță Vlad ocupă funcția de șef al Statului Major al Apărării din 30 noiembrie 2023. Înainte de această numire, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție.

În lipsa unor informații oficiale din partea autorităților, motivele audierii rămân deocamdată necunoscute.