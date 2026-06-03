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Generalii Gheorghiță Vlad și Iulian Berdilă cer să iasă la pensie în urma scandalului de corupție izbucnit la vârful Armatei

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Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a cerut să iasă la pensie, în urma scandalului privind presupuse fapte de complicitate la uzurparea funcției.

Generalul Vlad Gheorghita vrea să iasă la pensie FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Generalul Vlad Gheorghita vrea să iasă la pensie FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Informația vine în contextul Direcția Națională Anticorupție –Secția pentru infracțiuni de corupție săvârșite de militari a anunțat că acesta este suspect într-un dosar penal. O cerere similară a fost înaintată și de generalul Iulian Berdilă, al cărui nume apare în același dosar, potrivit Antena 3.

Amintim că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat marți, 2 iunie 2026, la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Secția pentru militari, unde procurorii i-au adus la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar penal ce vizează fapte de corupție. El a fost pus sub urmărire penală.

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, anchetatorii militari îl acuză pe generalul Gheorghiță Vlad de „complicitate la uzurparea funcției”, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Procurorii susțin că faptele au avut loc în luna iulie 2025, când șeful Statului Major al Apărării ar fi înlesnit emiterea și semnarea unei solicitări către Ministerul Educației și Cercetării. Documentul ar fi vizat suplimentarea locurilor bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea atribuțiilor legale, potrivit anchetatorilor.

În anchetă apar, de asemenea, și generalii Iulian Berdilă și Mihai Șomordolea. Este vorba despre suspiciuni de trafic de influență, în legătură cu fraudarea și favorizarea unor candidați la examenele de promovare și admitere în structurile Armatei Române.

„În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București - Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N”, au transmis procurorii DNA.

Reacția lui Gheorghiță Vlad

Generalul Gheorghiță Vlad a respins, marți, acuzațiile, afirmând că nu există nicio legătură între activitatea sa și acuzațiile formulate.

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„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

El a susținut, totodată, că dosarul este în lucru de aproape un an și că decizia de punere sub acuzare „intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”.

Berdilă respinge acuzațiile

La rândul său, general-locotenent Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, a precizat că nu există fapte sau acțiuni care să susțină existența vreunei încălcări a legii din partea sa.

„În legătură cu recentele acuzații formulate, resping categoric orice insinuare privind existența unei activități ilicite sau a unei conduite de natură penală din partea mea. Situația invocată nu reprezintă o problemă de natură penală în ceea ce mă privește, ci vizează un context de împrejurări față de care nu am avut nicio implicare și despre care nu am avut cunoștință în maniera în care se încearcă a fi acreditat. Nu există fapte sau acțiuni care să susțină existența vreunei încălcări a legii din partea mea”, a transmis el printr-o postare publicată pe pagina de Facebook a Armatei României.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat, marți seară, susținând că ancheta DNA nu afectează imaginea Armatei Române și nici contractele de înzestrare derulate prin programul SAFE. De asemenea, ministrul a precizat că nu a discutat direct cu generalul Gheorghiță Vlad după apariția informațiilor privind ancheta, întrucât se afla la Bruxelles în momentul în care scandalul a devenit public, astfel că a urmărit evoluția situației prin intermediul comunicatelor oficiale.

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