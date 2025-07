Gestionarea accesului minorilor la festivaluri. Ce ne învață 12 ani de evenimente fără incidente majore

Care sunt concertele de neratat la Electric Castle 2025, ce putem face în timpul zilei, care au fost provocările ediției de anul acestea și cum gestionează primul mare festival din România accesul minorilor și siguranța participanților.

Electric Castle 2025, ediția a 11‑a a festivalului, va avea loc între 16 și 20 iulie pe domeniul fermecător al Castelului Bánffy din Bonțida, lângă Cluj‑Napoca.

Line‑up‑ul include peste 200 de artiști internaționali și români, printre care se află headlineri de top precum Justin Timberlake (pentru prima dată în România), Queens of the Stone Age, Justice, Bicep, Róisín Murphy, Rudimental, Sofi Tukker și mulți alții

Festivalul se remarcă prin 10 scene tematice, peste 120 de ore de muzică non‑stop, dar și prin numeroase activități de zi — ateliere, instalații interactive, stand‑up comedy, zone de wellness și sport.

Psihologul Mihai Copăceanu, expert în adicții, a exprimat îngrijorări profunde privind accesul minorilor neînsoțiți la festivaluri. Copăceanu recomandă ca accesul minorilor la festivaluri să fie permis doar dacă sunt însoțiți de un adult, nu doar pe baza unei declarații. Argumentele sale se bazează pe vulnerabilitatea adolescenților, accesul facil la alcool și ținând cont de standardele internaționale de siguranță.

Situațiile diferă de la caz la caz. La Beach, Please, minorii cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani pot intra pe baza unei declarații a părinților. La festivalul Untold, minorii între 14 și 18 ani pot veni singuri, cu declarație de la părinți. Dar, de exemplu, la, probabil, cel mai cunoscut festival european, Tomorrowland, minorii au accesul interzis.

La Electric Castle, primul mare festival din România, accesul minorilor de 16 și 17 ani se face cu declarație de la părinți. Într-un interviu pentru „Adevărul”, PR-ul festivalului, Renate Rozenberg explică rațiunea acestei decizii și măsurile luate pentru siguranța participanților, care au permis ca după 12 ani de festival să nu existe incidente importante.

Din interviu, aflăm de asemenea, care sunt concertele de neratat anul acesta, ce putem face în timpul zilei, cum se poate ajunge la festival fără dureri de cap și ce este conceptul de „rematerializare” pe care EC îl aduce anul acesta în prim plan.

Linie telefonică de siguranță și psihologi la dispoziția participanților

Adevărul: Recomandă-ne două-trei show-uri pe care nu trebuie să le ratăm în fiecare seară.

Renate Rozenberg: Cea mai grea provocare din fiecare an e să alegi din 200 de show-uri și să fii împăcat cu deciziile. Miercuri, 16 iulie, propun extremele – concertul Iris și show-ul “celui mai neînfricat DJ de pe pământ”- Yousuke Yukimatsu. Joi, indiferent ce alegi, n-ai cum să dai greș pentru că e plin de delicatese: toată lumea e cu ochii pe Justin Timberlake, mai puțin rockerii care se instalează la scena Hangar pentru tripleta Bad Nerves/Refused/Sisters of Mercy, concertele astea fac cât un festival în sine. Vineri, e zi cu legende în festival, fiecare în genul lui muzical, de la Roisin Murphy și Queens of The Stone Age, la Leprous și Jayda G. Gusturile nu se discută și nu contează sâmbătă, când trebuie să fii la Justice, poate cel mai bun show al anului, indiferent ce asculți zi de zi. Festivalul se va închide doar luni dimineața, la 8:00, dar chiar dacă te grăbești spre casă rezistă măcar pentru show-ul Bicep de duminică noaptea, ca să nu regreți mai târziu.

Ce experiențe nu trebuie să ratăm în timpul zilei?

Îmi place amestecul de zen & glam & energie pe care am reușit să-l cream, anul acesta, cu ajutorul partenerilor. Numeric, sunt 70 de activități distincte pe care le poți face, cu siguranță n-o să apuci să le parcurgi pe toate dacă vrei sa te și bucuri de ele. Important e că ai de ales. Poți fie să mergi la o sesiune de meditație, fie să rămâi toată după-masa în cea mai mare arena de sport pe care am avut-o vreodată, 5000 de mp de terenuri de fotbal, volei, baschet si altele. Bucurați-vă de oamenii noi pe care îi puteți cunoaște, fie că sunt în EC Talks, fie că sunt în workshop-urile organizate de parteneri, Electric Castle e foarte mult despre conexiune și idei de dus acasă. Despre sesiunile de make up, coafură, shopping, nu detailez, sunt sigură că toată lumea le cunoaște și va profita de ele. Și nu uitați de concertele surpriză, nu ai de multe ori șansa să îți asculți artistul preferat în show-uri spontane, fie sub stejar, fie în camping.

Întotdeauna EC a acordat atenție sustenabilității și siguranței participanților. Aveți ceva noutăți în acest sens anul acesta?

Având deja o strategie de sustenabilitate pe multe planuri, ne concentrăm acum să creștem în fiecare dintre zonele pe care le-am implementat în ultimii 2-3 ani. Sperăm să atingem undeva la 60.000 de participanți care aleg autobuzele și trenurile în defavoarea mașinilor personale, un plus de aproape 20% față de ediția anterioară. Flota de autoturisme utilizate de festival e, în principal, formată din autoturisme electrice sau hibride. Am extins și iluminarea cu led și vom crește și cantitatea de curent electric consumat direct din rețea; chiar dacă avem generatoare de ultimă generație, scopul nostru e să scădem consumul din acestea.

Anul trecut, odată cu introducerea cișmelelor cu apă potabilă, am reușit să reducem cu 2 tone cantitatea de deșeuri de plastic, suntem siguri că vom scădea și anul acesta pentru că introducem, în premieră, paharele reutilizabile.

Rămânem mereu conectați cu ce se întâmplă în festival și intervenim rapid, dacă e cazul, prin Safety Line, 40741069443. La ediția aceasta, echipa de psihologi de la paginadepsihologie.ro e direct implicată, va fi cea care va gestiona situațiile sensibile așa că nu trebuie să existe nicio reținere în a suna, oricât de delicată sau personală e criza prin care un participant trece. Avem specialiști în prima linie, nu judecăm, doar ajutăm. Pentru alt gen de intervenții, avem 500 de jandarmi, polițiști, oameni de securitate.

Un cuvânt nou pe care să-l învețe fanii EC anul acesta: rematerializarea

Aveți și alte elemente asupra cărora doriți să atrageți atenția participanților?

Din punct de vedere al sustenabilității, un cuvânt nou pe care să-l învețe anul acesta: rematerializarea. Nu e încă în DEX, sună mai bine în engleză, dar e ceva mai mult decât reciclare așa că poate adoptăm acest termen. O să regăsiți fenomenul peste tot în festival, chiar dacă, mulțumită designerilor, nu e ușor de identificat. Avem zeci de tone de materiale folosite anii trecuți regândite cu o altă utilitate (exp. podele care au devenit baruri, bannere publicitare care au devenit obiecte de îmbrăcăminte, etc.). Furați idei, poate vă vor ajuta și acasă să găsiți noi resurse de creativitate eco.

Și un apel la generozitate față de natură, cu gesturi mici (vezi unde îți arunci restul de țigară, fă 10 metri în plus să fii sigur că arunci în coșul de gunoi potrivit plasticul sau hârtia, etc), de cele mai mari ne ocupă noi, ca organizatori. După fiecare ediție, replantăm iarba pe 12 hectare, avem noi sesiuni de plantat copaci, strângem până la ultimul rest de deșeuri. Dar ne este mai ușor dacă nu pornim de la zero.

Trei recomandări pentru fanii EC pentru ca participarea la festival să se desfășoare fără probleme?

1. Citește regulamentul sau toate rubricile fyi create și pe site, și in aplicație, informația e la îndemână și la zi. Fiecare eveniment are regulile dictate de propriul context, deci nu prea ajută că la „la festivalul din Germania era altfel...”

2. Ai nevoie de ajutor, ai vreo nemulțumire? Comunică direct cu noi. Avem canale de whatsapp, numere de telefon, adrese de email. Știu că tentația e să-ți spui off-ul în social media, fă-o dacă asta te face să te simți mai bine și util pentru alții, dar s-ar putea să nu ajungă la noi la timp, deci nici problema să nu se rezolve.

3. Ai grijă de tine, dar ai grijă și de ceilalți. Ne dorim ca Electric Castle să fie o versiune mai bună a vieții noastre, hai să facem asta împreună.

„Ar trebui minorii care au 16-17 ani să poată intra doar însoțiți de părinți?”

Ce vor să mănânce, să bea, să facă vedetele care vin anul acesta la EC. Dacă ați avut ceva solicitări speciale, inedite, interesante?

Vedetele sunt și ele în ritm cu lumea, ne întoarcem cu toții spre simplitate, natural, organic, le pasă mai mult de starea de bine decât de marca de șampanie pe care oricum, un profesionist, nu o prea consumă înainte de show. Ce mi se pare interesant, e nivelul de detalii pe care artiștii le cer înainte de a veni, sunt tot mai mulți care vor să știe nu doar cum arată festivalul, ci care ne sunt valorile și acțiunile concrete legate de mediu, minorități, dacă avem afilieri politice, etc. Dar, da, e amuzant să vezi din când în când că tocurile stiletto ale unei artiste pot fi o problemă pe aleile noastre de pietriș. Și, bineînțeles, să găsești o soluție pentru asta.

Un cunoscut psiholog a tras un semnal de alarmă cu privire la ce înseamnă ca un minor să fie lăsat singur la festival, „unde riscurile sunt multiple și deosebit de grave”. Copiii minori chiar de 16 și 17 ani au nevoie de supravegherea fizică a părinților, a spus el. Cum gestionează EC accesul minorilor și ce măsuri recomanda pentru părinții acestora?

Copiii cu vârsta de până la 7 ani pot intra doar dacă sunt însoțiți de un tutore legal, în timp ce minorii sub 16 ani pot intra doar cu acordul unui părinte sau tutore legal și însoțiți de acesta sau de un alt adult responsabil cu supravegherea lor (un adult poate însoți maximum 3 minori). Cei care au împlinit deja 16 și 17 ani au nevoie de un acord parental. Ar trebui și aceștia să poată intra doar însoțiți de părinți? Cred că fiecare părinte vrea să-și știe copilul în siguranță și tot el îl cunoaște cel mai bine, unii adolescenți sunt mai responsabili, alții cu capul în nori și mai influențabili. Decizia asta este un test pentru părinte, înainte de a fi pentru adolescent. Mi-e greu să cred că cineva își asumă riscuri inutile, doar de dragul de a fi părinte cool. Ca organizator, pot spune că Electric Castle e un festival sigur, cu o comunitate foarte prietenoasă și empatică, avem o reputație bună, justificată de o istorie de 12 ani fără incidente majore. Ca mamă, înțeleg că decizia e la mine, mă informez, discut cu oamenii care au mai fost la eveniment și nu fac compromisuri dacă simt că, poate, copilul meu nu este încă pregătit.

Mai are fani în 2025 Justin Timberlake?

Cum se va optimiza anul acesta transportul astfel încât să nu petrecem ore in trafic?

Avem peste 100 de autobuze care circulă non stop Cluj – Bonțida – Cluj, plus foarte multe trenuri. Pentru ambele, putem suplimenta dacă va fi cerere. Așa că îi îndemnăm pe toți să lase mașina acasă.

Care sunt provocările de anul acesta?

Cele mai multe țin de producție, avem cea mai complicată logistică de scenă de la vreo ediție. Nu e doar Justin Timberlake care vine cu un show foarte complex, ci și Justice va fi absolut spectaculos, sau Queens of The Stone Age. Asta înseamnă camioane întregi de echipamente doar pentru un singur show, coordonare la minut pentru descărcare, încărcare, montaj, avem artiști care vin cu echipe de 60-70 de oameni. Din fericire, avem o echipă rodată și entuziasmată, pentru oamenii din zona „tehnică” e o experiență profesională unică să lucrezi într-un festival ca Electric Castle, cu foarte multe concerte live.

Mai are fani in 2025 Justin Timberlake?

Absolut. E genul de artist care are trei generații în public: părinții care știu toată coregrafia de la Cry Me a River, copiii care cred că Trolls e cel mai bun musical făcut vreodată, și influencerii care abia acum descoperă Justified. Plus un fan chiar aici de față, abia aștept să ascult live Selfish.