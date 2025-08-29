Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”

Gândacii de bucătărie sunt insecte de care cu greu mai scapi odată ce s-au instalat în locuință. Se ascund în cele mai întunecate colțuri și preferă mediile calde și umede.

Dacă au la dispoziție apă, hrană și adăpost, acești dăunători se pot înmulți rapid, transformându-se într-o adevărată problemă, potrivit Click!

Deși s-ar putea crede că sursa infestării ar fi cuptorul cu microunde sau aragazul, specialiștii avertizează că alt electrocasnic este, de fapt, „favoritul” gândacilor.

Frigiderul, electrocasnicul preferat al gândacilor

Potrivit Centrului Național de Informații despre Pesticide din Statele Unite, frigiderul (în special zona din spatele acestuia) este locul preferat al gândacilor.

Motivul este unul simplu: frigiderul oferă un mediu ideal: căldură constantă, umiditate și, de multe ori, resturi alimentare rămase în interior sau în apropiere.

Insectele se ascund între crăpături, lângă motorul care degajă căldură, dar și în zonele unde există resturi de mâncare sau umezeală.

Cum să ții departe gândacii de bucătărie

Pentru a evita ca frigiderul să devină un „hotel” pentru gândaci, specialiștii recomandă o curățenie riguroasă și periodică în cinci puncte.

Articolul integral, în Click!

Gândacii roşii de bucătărie trăiesc până la 200 de zile. La o săptămână de la împerechere apar pachetele de ouă (ooteci) de culoare maronie. O ootecă are în medie 36 de ouă şi este purtată de femelă în jur de patru săptămâni pe partea posterioară a corpului.

Femelele expulzează ootecile cu puţin timp înainte de eclozarea larvelor, în apropierea unei surse de apă. Larvele eclozează imediat după expulzarea ootecilor şi în decursul a 2-3 luni ajung la maturitatea sexuală. Acesta este motivul pentru care gândacii de bucătărie se pot înmulţi foarte uşor.

Gândacii de bucătărie pot reprezenta un adevărat pericol pentru sănătatea întregii familii, ei fiind purtători ai unor bacterii ce pot cauza diverse afecţiuni. De aceea, este bine să luaţi măsuri şi să rezolvaţi problema cât mai repede cu putinţă.