O comună din Neamț cu 2.900 de locuitori inregistrează un deficit de 300.000 de euro. Angajații primăriei au intrat în grevă

Primăria unei comune din județul Neamț a raportat, anul trecut, un minus de aproximativ 300.000 de euro, în timp ce cheltuielile cu personalul au ajuns la 800.000 de euro. Acum angajații au intrat în grevă împotriva măsurilor de reorganizare din pachetul II.

Comuna Tarcău, din județul Neamț, are o populație de 2.900 locuitori. Potrivit organigramei, la primărie sunt angajați 37 de oameni.

Proiecția bugetară a primăriei pe anul 2024 arată venituri de 5.900.000 de lei, însă cheltuielile au fost estimate la 7.700.000 de lei. Rezultă un deficit de 1.800.000 de ei.

Iar chetuielile cu cei 37 de angajați din primărie au fost estimate la suma de 4.100.000 lei, adică peste 800.000 de euro. Concret, primarul Dănuț Fîrțală avea, în 2023 un salariu de aproape 8.000 de lei net, iar restul angajaților aveau salarii brute care pleacă de la 6.000 lei în cazul unui muzeograf, până la peste 9.000 lei în cazul consilierilor. Dar aceștia mai încasează sporuri, precum cel de condiții grele de muncă.

În 5 ani, bugetul de salarii a crescut cu 1.300.000 de lei, potrivit Newsweek. De altfel, primăria a avut un deficit de 4.000.000 de lei în 2020, 11.000.000 de lei în 2021 și 7.000.000 de lei în 2022.

Cu toate acestea, angajații primăriei au intrat vineri, 29 august, în greva pe termen nelimitat, după măsurile de reorganizare anunțate de Executivul condus de Ilie Bolojan.

„Cu o medie de 9,78 funcționari publici per primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25%, după scăderea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului la nivel central, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre bugetari”, susține Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR).