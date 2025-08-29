Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”

Vicepreședintele AUR, Dan Tănasă, susține că este ținta unei acțiuni de compromitere, după ce în spațiul public au apărut acuzații că și-ar fi trimis singur un e-mail de amenințare. Parlamentarul îl acuză pe polițistul Marian Godină că ar fi solicitat informații despre viața sa personală de la președintele asociației de proprietari din care face parte.

„Doar un cretin poate pretinde că eu îmi trimit mie singur emailuri de amenințare și doar un idiot poate rostogoli chestiunea asta. Eu am înțeles, avem operațiunea de demonizare a lui Dan Tănasă. Nu este nicio problemă, eu pot să fac față acestor derbedei”, a declarat Dan Tănasă pentru „Adevărul”.

Acesta acuză că atât el, cât și membrii familiei sale au fost amenințati, iar mailul său a fost folosit pentru accesarea a diferite conturi de pornografie.

„Lucrurile au depășit de mult o linie roșie. În momentul în care un polițist sună președintele unei asociații de proprietari ca să-i ceară să divulge informații legate de intimitatea mea și viața mea personală, în acel moment s-a depășit tot. În momentul acesta avem de-a face cu o operațiune clasică de kompromat împotriva mea și a mișcării suveraniste. Domnul Godină, personal, a luat legătura cu președintele asociației de proprietari din blocul în care eu locuiesc, pentru a solicita informații cu caracter personal. Lucrurile au intrat de mult într-o sferă a penalului”, acuză deputatul.

Mail de amenințare cu același nume

În spațiul public s-a speculat că deputatul și-ar fi trimis singur un mesaj de amenințare, după ce a publicat captura unui e-mail pe care pretinde că l-a primit și în care expeditorul, singura adresă neblurată din imagine, apare cu același nume ca al său. Mailul este trimis de pe platforma Proton.

„Faci munca celui blestemat ca să faci rău acestei țări. Uită-te în spate când mergi pe stradă”, ar fi una dintre amenințările pe care acesta le-ar fi primit.

Alții internauți i-ar fi transmis:

„Sper să ai parte de cele mai urâte boli. Și tu, și familia ta, să vă chinuiți prin spitalele din România și să muriți pe holuri ca șobolanii”;

„Ai văzut că livratorul ăla a fost atacat de toți idioții care pun botul la prostiile tale? Instigi la ură și bătaie, nenorocit ce ești. Asta înseamnă politică?”;

„Sper să o iei și tu peste mufă când vei merge în altă țară”.

Mesajele fac referire la un îndemn al deputatului ca oamenii să nu mai accepte mâncarea de livratori veniți la muncă în România din Asia sau Africa. Îndemnul său a stârnit reacții acide pe internet.

Un livrator asiatic a fost atacat în centrul Bucureștiului

Amintim că marți seară un tânăr asiatic care lucra ca livrator de mâncare a fost atacat de un tânăr pe o stradă din București. În timp ce se afla pe scuter, livratorul a fost urmărit de un bărbat care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

În urma atacului, deputatul a fost acuzat că a instigat la ură împotriva muncitorilor străiini din România.