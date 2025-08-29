Sute de turiști români, în pericol de evacuare. Agenția nu a plătit hotelierii

Sute de turişti români au fost ameninţaţi că trebuie să evacueze hotelul, deşi plătiseră sejurul, pentru că agenția de turism, una dintre cele mai vechi din România, nu şi-a plătit colaboratorii.

UPDATE: Ministerul Economiei: Sejururile sunt garantate de două polițe de asigurare

La solicitarea presei, Ministerul Econbomiei a precizat că pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare sunt garantate de cele două polițe de asigurare valabile.

„În urma discuțiilor purtate între reprezentanții Direcției Control din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și cei ai agenției Cocktail Holidays, referitor la situația semnalată de agențiile de turism partenere ale acesteia, au fost solicitate informații privind toate pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare.

Niciun român aflat în străinătate nu este afectat, conform informațiilor primite. Până la această oră, au fost înregistrate două sesizări, ambele fiind deja soluționate.

Cocktail Holidays verifică în ordine cronologică situația plecărilor și transmite agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, astfel încât turiștii să fie notificați în timp util. În paralel, agenția, împreună cu partenerii săi, caută soluții pentru a preveni sincope în derularea serviciilor contractate și pentru a preîntâmpina situații care să afecteze călătorii.

Potrivit declarațiilor lunare depuse la MEDAT de Cocktail Holidays, pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare sunt garantate de cele două polițe de asigurare valabile. Totodată, agenția de turism va transmite către instituție concluziile analizei interne. Vom reveni cu informații”, a informat ministerul.

Știrea inițială

Cocktail Holidays are probleme de cash flow şi nu se ştie dacă le va depăşi sau nu. Proprietarul companiei, Dan Goicea, care este totodată şi vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), nu a putut fi contactat pentru declaraţii.

Alin Burcea, preşedintele ANAT, a declarat că touroperatorul Cocktail Holidays are probleme cu banii şi probabil urmează să îşi ceară insolvenţa. Reprezentantul ANAT sfătuieşte turiştii care au cumpărat pachete de la Cocktail Holidays să NU urce în avion şi să verifice dacă au fost făcute plăţile către companiile aeriene şi către hotelurile unde urmau să fie cazaţi.

Alin Burcea acuză totodată Guvernul că nu a fost receptiv la propunerea agenţiilor de turism, privind înfiinţarea unui fond de garantare a agenţiilor de turism şi a altui fond de garantare pentru biletele de avion, măsurii pentru care e nevoie de acte normative.

Unele agenţii de turism revânzătoare spun că au fost nevoite să plătească din fonduri proprii cazările la hoteluri, care ar fi trebuit plătite de Cocktail Holidays.

Mai multe familii aflate în Tenerife, Spania, au aflat că de vineri, 29 august, nu mai au cazare, întrucât tour-operatorul de la care au fost achiziţionate pachetele de vacanţă nu a achitat. Hotelul la care s-au cazat le-a pus în vedere să părăsească locaţia întrucât nu a fost făcută plata. Turiştii au plecat în concediu având un pachet de vacanţă vândut de Cocktail Holidays, de la care au achiziţionat şi revândut şi alte agenţii de turism.

Agenţia de turism a fost înfiinţată în anul 1993. Potrivit site-ului companiei, Cocktail Holidays colaborează cu peste 1.700 de parteneri de revânzare din întreaga ţară.

Pe pagina proprie de Facebook a companiei, Cocktail Holidays promovează în continuare destinaţiile de vacanţă pe care le vinde, de exemplu circuite în Japonia pentru primavera lui 2026 sau vacanţe în Maroc, Abu Dhabi ori Sicilia.

La una dintre aceste postări, o persoană scrie că touroperatorul Cocktail Holidays a păgubit 50 de persoane doar în Tenerife.

„NICI O STEA !!! ZERO !!!! Aceasta firma ACUM 28.08.2025 a dat TEAPA unui nr de 50 de persoane sositi in TENERIFE prin faptul ca NU AU PLATIT SEJURUL respectiv cazarea la hoteluri si transferul de la aeroport la hotel si invers ! ACEASTA AGENTIE NU RASPUNDE LA NICI UN NR DE TELEFON (fix sau mobil). Mail ul menţionat pe Facebook.. nu este valabil. Avem toate dovezile si azi 28.08 vom merge pe calea legala pt recuperarea prejudiciului!”, scrie utilizatorul pe pagina de Facebook a Cocktail Holidays.

Mai mulţi turişti afectaţi scriu totodată că agenţia de turism Cocktail Holidays „nu răspunde pe nici un canal de comunicare”.

Pe grupul de Facebook Forum Grecia, o altă persoană scria în urmă cu o lună că nu s-a putut îmbarca în avion, la întoarcerea spre casă, deoarce Cocktail Holidays nu a trimis lista completă cu pasageri către compania aeriană.

„Atenţie turişti! Vrem să împărtăşim o experienţă extrem de neplăcută cu Cocktail Holidays, în speranţa că veţi evita situaţii similare. Astăzi, am ajuns la aeroport pentru a reveni acasă ,însă surpriză: nu am putut să ne îmbarcăm cu toţii pentru că Cocktail Holidays NU a trimis lista completă cu pasageri către compania aeriană! Practic, deşi am plătit integral pachetul turistic, nu am fost înregistraţi pe zborul charter. Mai grav este că acum ni se cere să plătim din nou biletele de avion, ca şi cum greşeala ar fi fost a noastră. Considerăm acest lucru inacceptabil şi lipsit de profesionalism. BINEÎNŢELES CA M-AU BLOCAT IMEDIAT CE AM POSTAT PE PAGINA LOR”, scrie utilizatorul pe grupul Forum Grecia.

Sunt agenţii de turism care au fost informate, prin mail, de către Cocktail Holidays, să le recomande turiştilor să nu mai plece în vacanţă.

„Am primit mail-ul de la Cocktail Holidays: Buna ziua, Ne pare rau sa va informam ca pentru rezervarea dvs cu plecare maine in Creta nu au fost achitate serviciile turistice de catre Cocktail Holidays catre furnizori, prin urmare rezervarea va fi anulata. Nu sunt achitate nici biletele de avion nici cazarea. Cocktail Holidays va face toate demersurile pentru restituirea sumelor achitate de catre dvs pentru aceasta rezervare in timp util! Va rugam sa informati turistii sa nu se prezinte in aeroport!”, scrie alt utilizator.

ANAT: Nu e cazul să facem o dramă că se întâmplă un faliment

Alin Burcea, preşedintele ANAT, spune că nu a mai reuşit să vorbească încă de luni cu Dan Goicea, fondatorul şi proprietarul Cocktail Holidays, care nu mai răspunde la telefon de câteva zile.

„Este o agenţie veche, se întâmplă. Bad management există peste tot. Nu e cazul să facem o dramă că se întâmplă un faliment la doi ani la 2.400 de agenţii de turism. Problema nu este că are Cocktail Holidays probleme, e vorba de resurse gestionate mai mult sau mai puţin bine”, a precizat preşedintele ANAT.

Alin Burcea acuză Guvernul de toate falimentele din turism şi că nu a răspuns propunerii agenţiilor de turism, privind înfiinţarea unui fond de garantare a agenţiilor de turism şi a altui fond de garantare pentru biletele de avion.

„Noi, ANAT-ul, ne ducem de trei ani cu Fondul de Garantare a Agenţiilor de Turism şi Fondul de Garantare a Companiilor Aerine, că şi astea intră în faliment. Ce înseamnă fond de garantare? Înseamnă că se strâng bani şi, practic, în caz de faliment, toată lumea îşi recuperează toţi banii. Numai că, am fost anul trcut la domnul ministru Radu Oprea (fostul ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, n.r.), l-am chemat la un seminar făcut de un belgian care este preşedintele Asociaţiei Fondurilor de Garantare din Europa – sunt nouă ţări care au fond de garantare. Am fost la FNGCIMM (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA, n.r.), care ar fi preluat acest fond pentru turism. Noi vorbim, ei se fac că ascultă. Am vorbit cu ministrul Radu Oprea, eu am vorbit, el nu a ascultat. Am vorbit cu Bogdan Ivan şi acum două săptămâni cu Radu Miruţă. Pe toţi oamenii ăştia care gestinează, de fapt de 35 de ani pe nimeni din Guvernele României, în frunte cu primul ministru, cu o singură excepţie în perioada Adrian Năstase, nu-i interesează absolut nimic despre turism. Deci această tragdie ar fi putut să fi o finalitat mult mai uşoară dacă exista Fondul de Garantare, toată lumea stătea liniştită. Acum, agenţiile de turism revânzătoare vor intra, ca de fiecare dată când s-a mai întâmplat, de două-trei ori, în vrie, or să înceapă să cumpere încă o data pachetele. Lucrurile astea vor degenera prost”, a declarat Alin Burcea, pentru News.ro.

Burcea: Probabil o să ceară luni insolvența

Acesta afirmă că societatea Cocktail Holidays nu şi-a cerut încă insolvenţa, dar compania nu are bani.

„Nu, Cocktail Holidays nu şi-a cerut încă insolvenţa, nu are bani, că treaba e scurtă, probabil or să o ceară luni. Dar sunt servicii care nu sunt plătite pe anumite destinaţii sau sunt plătite parţial. Colegii, în general touroperatori, au oferit, acolo unde Cocktail Holidays avea bilete de avion cumpărate, cum e Paralela 45. Biletele pe care Cocktail Holidays le avea cumpărate de la noi sau contractate, noi le dăm gratuit celor păgubiţi prin agenţiile care au cumpărat produsul. Şi atunci, fie turistul, fie agenţia care l-a înscris, va trebui să plătească numai cazarea, să se ducă în destinaţia respectivă. Facem şi noi ce putem. Sunt conştient că nu mai pot să iau banii de la Cocktail şi atunci pe locurile pe care le avea la Paralela 45 sau la Dertour sau la alţi touroperatori de unde luaseră locurile, noi dăm gratuit aceste locuri pentru turişti, atât putm să facem”, a explicat Burcea.

Întrebat de cât timp se confruntă cu probleme Cocktail Holidays, acesta a afirmat că ”de ieri”.

„De ieri. Probabil cu bani sunt de câteva luni. Dar problemele au început ieri sau alaltăieri. Turiştii din Cipru, nu au fost plătite serviciile, turiştii au fost puşi să-l mai plătească o dată. Şi în Tenerife. Despre astea ştim. Şi în Rodos, dar acolo au fost anunţaţi să nu plece”, spune reprezentantul ANAT.

El precizează că nu ştie exact câţi turişti sunt afectaţi în total, dar probabil mai este vorba şi de alţi turişti care au achiziţionat pachete de vacanţă şi ar fi urmat să plece în perioada următoare.

„Erau vreo 40 şi ceva de persoane pe Cipru, era vreo 30 pe Tenerife şi pe Rodos. Nu cred că sunt afectaţi mai mult de 400-500 de oameni. Din moment ce de la ei nu vorbeşte nimeni… Eu în mare cam ştiu ce se întâmplă, că am ţinut legătura cu Dan Goicea, dar normal ar fi să anunţe, să vorbească cu oamenii, cel puţin să nu mai plece. Să nu se mai urce în avion. În general, biletele de avion sunt rezolvate, dar ei trebuie să coopereze cu noi. Ceea ce trebuie să facă oamenii care au dat bani şi care nu vor avea servicii să ceară, că există o asigurare de insolvenţă şi faliment. Problema este că această asigurare de 10 ani sau de când funcţionează, nu acoperă toată suma. Niciodată nu a acoperit toată suma. Şi asta e una din lacune pe care am vrut să o rezolvăm”, a mai spus el.

În opinia sa, azi are probleme Cocktail Holidays, dar mâine pot avea alte agenţii de turism.

„Rezolvarea pe fond vine dintr-un act normativ bun, să-i ajute pe oameni, să nu aibă probleme, să îşi ia banii. Poliţa de asigurare, orice sumă ar fi, asiguratorii nu ştiu cum să facă să plătească mai puţin. Şi din experienţa ultimilor zece ani, nu au dat bani mai mult de 15% din suma care trebuia data. Niciodată. Or, singura modalitate prin care să se plătească tot este printr-un fond de garantare”, a explicat Alin Burcea.

El a mai spus că luni, 25 sugust, a vorbit ultima dată cu Dan Goicea.

„Nici mie nu imi răspunde. Ce să fac?”, se întreabă el.

În opinia sa, Cocktail Holidays va trebui să îşi ceară insolvenţa. Compania nu şi-ar fi plătit biletele de avion achiziţionate şi nu ar fi făcut plăţile către furnizorii externi.

„Trebuie să o facă. Zici, ”Domnule, nu am cash flow”. Insolvenţa te protejează. Dacă nu vorbeşte cu mine, nu am de unde să ştiu. Luni am vorbit, că trebuia să îmi dea nişte bani pentru biletele de avion pe Antalya pe care le luase de la mine. Şi m-a rugat să îl mai las şi l-am lăsat, ce să fac? E prietenul meu, dar nu mai răspunde la telefon, fetele nu mai răspund (cele două fiice ale lui Dan Goicea, implicate şi ele în conducerea companiei, n.r.)”, a declarat Burcea.

El precizează că imaginea agenţiilor de turism va fi din nou afectată de aceste probleme ale Cocktail Holidays.

„Sunt şi televiziuni în insolvenţă care funcţionează şi nu moare nimeni. E bine că s-a întâmplat la final de sezon şi nu în mijlocul sezonului”, a adăugat el.

Preşedintele ANATîi sfătuieşte pe turiştii care au cumpărat pachete de la Cocktail Holidays să nu se mai urce în avion.

„Şi dacă li se răspunde, să verifice dacă biletele de avion au fost plătite şi la fel cazările, să verifice dacă au fost plătite. Să nu se bucure că se urcă în avion şi când ajung acolo le cer banii la intrarea în hotel. Eu îi sfătuiesc să nu se ducă”, spune Burcea.

Reprezentanţii Cocktail Holidays nu au putut fi contactaţi pentru a oferi detalii în legătură cu situaţia creată.