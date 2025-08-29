Costel Cășuneanu, debut din postura de lider la Cupa Mediașului la viteză în coastă

Nu mai puțin de 60 de piloți din toată țara își dau întâlnire în acest weekend la Mediaș, acolo unde se va desfășura tradiționala Cupa Mediașului, a șasea etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă. Printre numele de pe lista de start se regăsește și Costel Cășuneanu, aflat la prima participare pe traseul de pe Hula Baznei.

Pentru Cășuneanu, etapa de la Mediaș are o însemnătate aparte, întrucât vine aici din postura de lider al categoriei I în campionat. Evoluțiile constante din prima parte a sezonului i-au adus un avantaj important în clasamentul general, iar runda de pe Târnava Mare se anunță o nouă provocare pentru pilotul care își dorește să confirme și pe acest traseu în drumul său spre titlu.

Organizatorii promit un spectacol automobilistic deosebit, cu un număr mare de concurenți și un public entuziast, dornic să trăiască emoțiile cursei. Traseul de la Mediaș este cunoscut pentru porțiunile tehnice și pentru faptul că oferă adesea surprize atât piloților, cât și spectatorilor. Pilotul de la Impuls Leasing Rally Team va concura pe un model Skoda Fabia RS.

„Este pentru mine o premieră la Mediaș și abia aștept să văd cum mă voi acomoda cu traseul. Îmi doresc să fac o cursă bună și să le ofer fanilor un spectacol pe măsură”, a declarat Costel Cășuneanu înainte de start.

Astfel, Cupa Mediașului se anunță una dintre cele mai interesante etape ale sezonului, cu miză mare atât în lupta pentru puncte, cât și în duelurile directe dintre piloți. Sâmbătă vor avea loc antrenamentele, iar duminică de la ora 13:45 sunt programate cele două manșe de concurs.