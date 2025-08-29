Sindicatele și patronatele, la Guvern, după ce primăriile au anunțat că intră în grevă

Premierul Ilie Bolojan discută vineri, 29 august, cu liderii de sindicate și patronate, la Palatul Victoria. Discuțiile vin în contextul în care Executivul urmează să aprobe, în cursul zilei, pachetul 2 de măsuri fiscale.

Premierul Ilie Bolojan participă vineri, 29 august, la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. La discuțiile cu sindicatele și patronatele premierul urmează să prezinte pachetul 2 de măsuri.

Guvernu urmează să aprobe pachetul II de măsuri fiscal-bugetare tot vineri, 29 august, urmând să îi asume răspunderea separat pe mai multe proiecte în Parlament.

Pachetul de măsuri este împărțit în șase proiecte distincte pentru a reduce riscul blocării întregului pachet în cazul unei posibile contestații la CCR.

Pachetul 2 nemulțumește mai multe categorii

Propunerile au nemulțumit mai multe categorii profesionale. Profesorii au pichetat Ministerul Educației și amenință că vor boicota prima zi de școală, magistrații au decis să-și suspende activitatea, iar primăriile se închid.

Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România a anunțat intrarea de vineri în grevă pe termen nedeterminat, după ce guvernul a decis reducerea cu 25% a numărului de angajați ai autorităților locale.