Rusia şi-ar fi revizuit exigenţele teritoriale față de Ucraina. Declarațiile șefului diplomației de la Ankara

Rusia continuă să ceară de la Ucraina regiunea Donbas din est, pe care nu o controlează în totalitate, dar este dispusă să îngheţe conflictul în sudul ţării de-a lungul liniilor actuale ale frontului, a afirmat joi seară ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.

Armata rusă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, iar Moscova revendică anexarea a cinci regiuni: cele din estul Doneţkului şi Luganskului, care formează Donbasul, cele din sudul Hersonului şi Zaporojiei, precum şi Crimeea, cucerită în 2014.

În timpul discuţiilor de la Istanbul de la începutul acestui an, negociatorii ruşi au cerut retragerea completă a Ucrainei din aceste cinci regiuni ca o condiţie prealabilă pentru încheierea conflictului, scrie Agerpres.

Conform Ankarei, însă, Moscova şi-a schimbat poziţia în urma recentului summit din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin.

Astfel, ruşii "au abandonat această cerere şi rămân pe liniile de contact, cu excepţia unei regiuni (...) În prezent, există un acord preliminar privind restituirea (cedarea către Rusia - n.r.) a 25 până la 30% din regiunea Doneţk şi menţinerea liniilor de contact din Zaporojie şi Herson", a declarat şeful diplomaţiei turce într-un interviu acordat televiziunii TGRT Haber.

El nu a specificat dacă acest "acord preliminar" a fost încheiat între Moscova şi Washington sau între Moscova şi Kiev, care până acum a respins categoric orice concesii teritoriale, nici când a fost încheiat.

Sub proiecţia anonimatului, au mai existat oficiali care au vorbit deja despre această aparentă inflexiune a Rusiei.

În ciuda unui atac mortal asupra capitalei Ucrainei, joi, soldat cu cel puţin 23 de morţi, Fidan a salutat progresele pe frontul diplomatic.

Ministrul turc a recunoscut, însă, că ar fi "dificil" pentru Ucraina să cedeze teritorii, în special vasta regiune minieră şi industrială Donbas, cea mai bine apărată secţiune a frontului, formată din oraşe fortificate şi sute de kilometri de tranşee şi câmpuri minate.

"Odată ce acest teritoriu va fi cedat, teritoriul rămas va deveni dificil de protejat", a subliniat Fidan.