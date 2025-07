Toți cei 21 de rapperi străini invitați la Beach, Please abordează drogurile în melodiile lor dar și... în viața lor?

Ca părinți, cât de bine cunoaștem mesaje melodiilor artiștilor care vor cânta la Beach, Please și cât de mult cunoaștem viața acestor artiști internaționali?

Mi-a luat câteva ore bune să mă informez, să caut, să citesc, să ascult, artist cu artist, melodie cu melodie și să-mi dau seama că tematica consumului de droguri este una centrală pentru toți artiștii internaționali și desigur pentru sutele de mii de adolescenți care ascultă și cunosc melodiile acestor artiști și pentru cei peste 150.000 (sau mai mulți) care vor fi 5 zile și 5 nopți la festival. Cum spunea într-un alt articol, unii vor consuma pentru prima dată droguri acum, la Beach, Please. Păi ce poate fi o mai mare sărbătoare, o mai mare bucurie, un prilej mult mai special decât acesta când vin atât de mulți faimoși rapperi din lume și cum să nu profiți de acest prilej. Că doar tinerii nu vor sta în mană cu o sticlă de apă minerală sau suc de mere.

Nu e vorba doar de ritm, de stil, e vorba de conținutul și mesajul versurilor explicit despre droguri și despre un stil de viață și mai mult de viața tumultuoasă și deseori infracțională a multora dintre artiști așa cum voi argumenta mai jos. E un articol lung, dar merită citit.

Adolescenții sunt interesați de aceste aspecte, de copilăria, adolescența, viața, dramele, infracțiunile, suferințele, gândirea și comportamentul și desigur de mesajul public al idolilor lor. E mai mult evident că ascultăm o melodie și preferăm un artist pentru că ne place, pentru că rezonăm cu acesta și pentru că în unele versuri simțim la fel și gândim la fel. Nu e nicio îndoială. Deseori ne atașăm de el, de îndrăgostim de el, ascultăm zilnic de mai multe ori aceleași melodii. Creștem cu un artist și iată facem orice ca să ajungem la un concert. Cu atât mai mult când e vorba de adolescenți în formare, în formarea personalității și identității lor.

Din același motive respingem alți artiști, care nu ne plac, cu care un rezonăm.

Și totuși cât de mult influențează mesajul artistului, propria mea viață rămâne o temă de studiat, iar răspunsurile sunt complet individuale. Dar până vom găsi răspunsul la această întrebare haideți să luăm pe rând cei 21 de artiști, așa cum au fost anunțați pe site-ul festivalului.

1. Poate cel mai faimos rapper american din acest an este A$AP ROCKY (36 de ani, soțul Rihannei din 2021), cu 20 milioane de urmăritori pe Instagram, printre altele arestat de două ori, o dată în Suedia și apoi în SUA. Băiatul are mai multe piese în care vorbește explicit despre droguri. Enumăr doar 6. De exemplu, în L$D, care a adunat 46 milioane de vizualizări în ultimii 10 ani pe Youtube, apare repetat drogul LSD: „Baby, I'm just rappin' to this LSD”.

În PMW apare marijuana pe lângă vagin și bani ("P.ssy, money, weed/All a n** need" sau good kush) și tot în aceeași melodie apare codeina (puțină codeină, băutură violetă).

În ”Dreams” și ”Fukk Sleep” apare weed și iarăși codeina. În ”I smoked away” și în „Fukk sleep” apare cocaina și vorbește despre faptul că era numit traficant de droguri. Cred că au fost suficiente exemple.

2. 21 Savage (32 de ani) cu 21 de milioane de urmăritori pe Instagram, nu doar că menționează drogurile în melodiile sale dar el însuși a fost arestat pentru trafic de droguri în 2014. În 2019 la o percheziție a mașinii, poliția i-a descoperit un pistol, un recipient cu codeină și marijuana. De fapt și Asap Rocky a fost acuzat că a folosit arma de foc.

În melodiile sale ”Supply” și ”Pop Ur Shit” vorbește despre marijuana și cocaină („I got gas, it's for sale” („gas” = slang pentru marijuana) și „Am cocaină, poți să o tragi de pe unghie.”, în ”4L” vorbește despre heroină („Blue Magic”), în ”Drinkin’ and Driving” vorbește despre alcool dar și despre MDMA (”molly”) și despre analgezice. În Mad High cu Metro Booming menționează Actavis.

3. Young Thug (33 de ani) și el este un artist care a avut cele mai multe probleme cu legea și direct cu drogurile. În urmă cu 10 ani, avea 23 de ani, când a primit arest la domiciliu pentru posesie de cocaină, marijuana și arme. În septembrie 2017, a fost arestat pentru posesie de droguri și arme în Brookhaven, Georgia și a fost eliberat pe cauțiune câteva zile mai târziu.

În septembrie 2018 i s-au adus acuzații suplimentare pentru intenție de distribuire a mai multor substanțe — metamfetamină, hydrocodonă, marijuana, amfetamină, alprazolam, codeină — plus posesie de armă.

În mai 2022 este arestat în Atlanta în cadrul unui dosar masiv RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), acuzat de conducerea unei organizații criminale de tip gang („Young Slime Life” sau YSL), implicată în crimă, jaf, trafic de droguri și posesie de arme. Au urmat alte 28 de inculpări, cu 56 de capete de acuzare, inclusiv droguri, arme și conspirație. Procesul s-a încheiat pe 31 octombrie 2024 când Young Thug a pledat vinovat pentru 6 capete de acuzare (trafic de droguri și arme, activitate de gang, etc), a primit 2 ani de pușcărie, plus 15 ani de probă și riscul de condamnare (20 ani) în cazul unei încălcări a legii.

A fost eliberat cu condiții stricte: interdicție în zona Atlanta timp de 10 ani, interdicție de a face muzică legată de gangs. Abia în iunie 2025 are primul concert post-eliberare la festivalul Summer Smash în Illinois, marcând revenirea publică după aproape 3 ani. Acum iată-l la Costinești. Ce este diferit și deosebit de grav la acest personaj, faptul că versurile sale nu doar menționează droguri, ci normalizează sau chiar glorifică consumul, în special în asociere cu luxul, femeile, armele și puterea.

„Xanax în sistem, Molly în apă”

„Lean mă face să fiu ametit, mă simt atât de bine”

„Fumând iarba tare, o țin toată noaptea”

4.Ken Carson (25 de ani) prezent și el la Beach, Please, citesc că în 2011 a fost oprit de poliție în Florida (Palm Beach), a fost arestat și eliberat pe cauțiune ghiciți pentru ce? Pentru posesie de marijuana, deținere de armă și permis suspendat.

În melodia ”K‑Hole” (de pe albumul More Chaos, aprilie 2025) are referințe explicite la ketamină, codeină, cocaină, și promethazine (lean) în versuri (“„Codeină, prometazină, îmi torn lean-ul.”, “Cocaine sniffer… ketamine”). În “Freestyle 3” evocă un stil de viață dominat de weed, lean, molly, cocaină, Percocet, plus Adderall și chiar „sare de baie”, mefedronă. În “Just Might” și “Geeked Up” apare Xanax, dar și lean și molly.

În “Fighting My Demons” apar replici ca „Unde dracu’ e blunt-ul meu? Unde dracu’ e paharul meu? Unde dracu’ e iarba mea?”, indicând consumul de marijuana („blunt”), lean („cup”) și reziduuri de joint („reef”)

5. Lil Baby (30 de ani, cu 23 milioane de fideli pe Instagram) a avut și el ceva probleme cu legea. Spre exemplu, în iulie 2021, în timpul Paris Fashion Week a fost reținut de poliția franceză pentru posesie de canabis, iar anul trecut, în august 2024, a fost arestat în Las Vegas sub acuzația de posesie ilegală de armă.

Lil Baby vorbește în versurile sale despre Weed, Xanax și Lean (sirop de tuse cu codeină).

„Codeina m-a făcut să mă aplec, să sorb din siropul acela

Mi-am umplut paharul, ploaie purpurie, ploaie purpurie” zice în Drip too hard.

În ”Sum 2 Prove” strigă: „tocmai am tras un Xan, acum mă simt bine, fumând un blunt toată noaptea”.

În ”Pure Cocaine” ne explică la ce este buna cocaina: „Banii sunt atât de reci, încât am nevoie de niște cocaină congelată. Au venit de jos, acum trăim faima”

6. Yeat (25 de ani), cu 4 milioane de urmăritori pe Instagram are piese în care consumul intens de droguri, mai ales opiacee (Percocet, Xanax, lean), reprezintă tema centrală. Ascultați doar Narcoticz, Percs/All 4 Nothing, X With the Boot Up, Can’t Think:

”Am transportat droguri, am transportat narcotice... Da, iau multe P, am ieșit din corp. Iau mai multe Xan, da, narcotice.”

„Când am luat primul meu Perc', am simțit că am primit primul meu sărut.”

7. NLE Choppa, tânărul rapper american de 22 de ani, în melodiile sale vorbește despre Lean (codeină), Weed (marijuana), Xanax și Percocet.

„Popește un Xan, mă simt ca un rege” (melodia Camelot)

Și NLE Choppa a avut probleme cu legea. În martie 2021, a fost arestat în Broward County (Florida) pentru acuzațiile de furt calificat, port ilegal de armă (două arme încărcate), posesie de Xanax și posesie de marijuana. În decembrie 2023, NLE Choppa a acceptat un acord de tip „no contest” (nu contestă acuzațiile) și a fost condamnat la un an de probă.

8. 6ix9ine (Daniel Hernandez, 29) a avut de mai multe ori probleme legale și desigur acuzații legate de droguri. În 2019, a pledat vinovat pentru nouă acuzații federale, inclusiv trafic de droguri, trafic de arme și racketeering. A obținut o condamnare de doi ani de închisoare și cinci ani de eliberare condiționată, sub supraveghere.

În octombrie 2024, 6ix9ine a fost arestat din nou pentru încălcarea regulilor liberării condiționate. A fost acuzat de nerespectarea restricțiilor de călătorie și a ieșit pozitiv la testele de droguri, inclusiv la metamfetamină.

„Fumând benzină, aplec-mă în pahar, mă simt bine

Târfo, sunt cu gașca și suntem gata de luptă”

...sunt versurile din melodia Kooda, cu precizarea că prin benzină se referă la o marijuana de foarte bună calitate. La fel apare în Fefe, Bebe, Tati, Billy, Gooba, Gotti, Zaza ( „Mă simt bine, dă-mi blunt-ul, îl vom aprinde în seara asta”).

9. Swae Lee (32 de ani, tot american) în piesa Sativa ne învață că:

„Singurul drog pe care îl ia o curvă este copacul” (marijuana)

”Fumând iarbă direct din recipient

Singurul drog pe care-l iau e cel verde

Fără băutură, dar sunt focusat”

Sunt atât de high aici, am fumat iarba asta”

Iar în melodia ”Someone Said” ne vorbește despre lean (sirop cu codeină + prometazină) și loud (marijuana de înaltă calitate).

„Sunt pe lean și deja simt beat‑ul.

Fumând iarba aia tare, lipicioasă.”

Are totuși o melodie (”Never Did Coke”) în care se justifică: „Nu tragem pastile când suferim, voi sunteți lame”.

„Torn o sticlă de lean, niciodată nu am consumat droguri grele sau cocaină”

10. LAZER DIM 700 (23 de ani) a inclus referințe la droguri în special în piese precum „Usa Drugs”, „Tempestry” și „Giwout”. Stilul său se caracterizează printr-o abordare brută și nefiltrată a realităților străzii, unde consumul de substanțe este adesea prezentat ca parte integrantă a stilului de viață

„Iarbă albă, iarba neagră, arme în cartierul meu, un bilet la tombolă.

Fum din iarba aia tare, mă simt ridicat (high).

Am paharul plin cu acel purple drank (lean)”

11. Lil Pump are acum 24 de ani, însă nici nu împlinise 18 ani când au început problemele cu legea: folosirea unei arme drept pentru care mama lui a fost acuzată, a condus fără permis, în 2018 în Danemarca a fost prins cu marijuana, statul danez i-a interzis să mai intre în țară timp de 2 ani. Apropo, câți ani i-a interzis statul român lui Wiz Khalifa pentru că a fost prins cu 18 g de canabis (drog de risc) la același festival și mai mult și-a permis să fumeze iarbă pe scenă? A trecut un an de atunci. Zero reacții!

Clar are multe versuri despre droguri în melodii precum „Drug Addicts”, „Gucci Gang”, și „D Rose”.

„Gagica mea iubește cocaina, ooh.

Am fost cu o tipă, dar i-am uitat numele (brr).”

12. Lil Tjay, (24 de ani), a avut o copilărie tumultoasă, crescut doar de mamă, a ajuns să fie implicat în bătăi la școală, furturi și trafic de droguri, astfel că la 15 ani a fost arestat pentru tâlhărie și dus într-un centru de detenție pentru copii. La 22 iunie 2022 a fost împușcat de 7 ori în timpul unei tentative de tâlhărie. A suferit câteva zile în comă, iar ulterior și-a revenit. În ianuarie 2023 poliția l-a arestat după ce i-au găsit o armă în mașina sa.

În ”No Escape” recunoaște „Vindeam pe stradă, dădeam iarbă și Dirty Sprite”

13. Lil Tecca (22 de ani) cunoscut pentru melodia Ransom, a lansat pe 13 iunie 2025 albumul Dopamină în care evident ne vorbește despre droguri „Sunt high pe ciuperci, parcă totul are un sens”.

14. Key Glock (27 de ani) doar în 2023 lansa două piese despre droguri: Murder & Millions” și U & I Know:

„Toată durerea asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de droguri/Am crescut printre interlopi, unii dependenți de droguri și unii ticăloși.

Tipa mea urăște când beau codeină/Ea spune: ‘Dragule, trebuie să te oprești, chestia asta te face mai rău.’ / I-am zis că am o problemă, beau tare de când aveam paisprezece ani.”

Și el a fost identificat de poliție cu arme și droguri în mașină, în repetate rânduri (2019, 2024).

15. Destroy Lonely (23 de ani) a recunoscut că în perioada liceului consuma Xanax. Și mai grav, a fost acuzat de violență domestică de două dintre iubitele sale, existând și probe video care au fost făcute publice. Și acest om ne este model și idol. Versuri de mai jos sunt din Pillz;

„Ia toate astea pastile, mă simt amețit Xanax mă face să mă pierd, nu pot să urăsc Lean în pahar, sorb încet, sunt extaziat Încerc să amorțesc durerea, mintea-mi e supraîncărcată.”

16. Lancey Foux (29, din Londra) în piesa Lux auzim:

„Sorbind din mov, codeină în paharul meu”

17. Cash Cobain (27, New York) în piesa Codeină cântă:

„Iau câteva pastile doar ca să alin durerea, codeina mă face să mă simt nebun”.

18. Rick Ross (49 de ani) în piesa Hustlin:

„În fiecare zi sunt pe drum, cocaină-n buzunar, mut marfă”

Și el are în cazier câteva infracțiuni legate de deținere de droguri și arme: în 2008 în Miami posesie de marijuana și arme, în 2011 și în 2015 aceleași acuzații, de astă dată în Louisiana și în Georgia. Droguri și arme.

19. NAV (32 de ani, canadian) are o melodie cu titlu ”Vicodin” (opioid), are Habits (”consum încă una când sunt singur în cameră”), are ”Coast to Coast” (”Fuck, rap mereu despre droguri, pentru că chiar le iau”) și sunt doar câteva exemple,

NAV a recunoscut în septembrie 2022, într-un interviu cu Zane Lowe că „fumează multă iarbă) și „I’ve been doing shrooms lately” (am consumat recent ciuperci psihedelice).

20. Ferg (36 de ani) liderul trupei ASAP Mob din New York, scrie în Cocaine Castle:

”O altă zi în casa crack-ului, unde demonii vorbesc cu dependenții.

Ace cu ace înfipte adânc în venele lor.

Cântă un cântec care îți rămâne în mint.

Asta e atât de puternică, încât te face să faci lucruri demonice.”

21. În fine, până și cel mai tânăr artist internațional care vine zilele următoare la Beach, Please, Nettspend, de doar 18 ani în piesa sa ”Beach leak”, lansată în 2024 vorbește la greu despre droguri.

”Droguri în băutura mea, m-am adormit

Și îi place ce văd, dar tu nu ești aproape de mine

SURF GANG pe plajă, e atâta iarbă, am frânt frunza

Sunt O.T.O.D. din cauza opiaceelor, jur că mă simt prea prea amețit

Fă-mă, fă-mă, fă-mă să plec, atât de trist că tipa asta e o trădătoare

Am dublat doza de iarbă liberă și acum nici nu mai simt iarba

Mă simt ca Future, dar generația Z, pune niște molly în dinții ăia

Baby, spune-mi ce vrei, s-ar putea să fii cam distrus(ă), dar nu ca mine”

Când auzim că tinerii consumă o combinație de droguri, de medicamente psihotrope, putem înțelege că despre acestea aud și în piesele idolilor lor. Tot în versurile lor, de multe ori artiștii ne amintesc că ”se simt bine”.

Eu nu nicio concluzie, dar gândiți-vă dumneavoastră că peste 150.000 de tineri vor asculta melodiile tuturor acestor 21 de artiști internaționali de mare prestigiu care vor cânta din tot sufletul despre droguri. Nu pricesne, nici poezii de Eminescu.