Festivalurile verii 2025 în România. Unde mergem și cât costă biletele

Vara 2025 se anunță electrizantă pentru iubitorii de muzică live! De la malul mării până în inima munților, festivalurile verii din România promit concerte legendare, vibe-uri de neuitat și experiențe care dau replay vacanței tale.

Sezonul promite să se transforme într-o adevărată hartă a distracției muzicale: de la scene internaționale la festivaluri regionale cu personalitate, România e pregătită să ne ofere momente memorabile. Fie că ești fan EDM, hip-hop, jazz, rock alternativ sau muzică clasică în aer liber, vara aceasta ai opțiuni pentru toate gusturile.

Line-up-urile sunt deja incendiare, iar biletele se vând rapid. Unele festivaluri anunță deja sold-out la cazări sau zone speciale, așa că dacă ai pus ochii pe un eveniment, e bine să-ți faci planul din timp.

Hai să vedem unde mergem, ce artiști urcă pe scenă și, mai ales, cât scoatem din buzunar pentru distracție. Iată ce festivaluri au loc în iunie, iulie, august și chiar la începutul lui septembrie 2025, în România.

România în vibrație: Cele mai mari festivaluri ale verii 2025

De la beat-uri explozive pe plajă la armonii simfonice sub cerul de august, vara 2025 în România se anunță un sezon muzical fără precedent. Zeci de festivaluri acoperă harta țării – dar doar câteva se pot lăuda cu statutul de giganți culturali și muzicali, prin dimensiune, impact și line-up de excepție.

Iată care sunt festivalurile de neratat ale acestei veri. Primele trei festivaluri prezentate sunt selectate în funcție de importanța și amploarea lor culturală, iar următoarele sunt ordonate cronologic, pentru o navigare ușoară în sezonul estival.

UNTOLD 2025 (Cluj-Napoca, 7–10 august)

Cel mai mare festival din România revine cu un line-up de top, ce îi include pe Alan Walker, Armin van Buuren, Martin Garrix, FISHER, Post Malone și Tiësto. Pe lângă starurile internaționale, scena românească va fi reprezentată de artiști consacrați precum Delia, Inna și Irina Rimes, oferind un mix echilibrat între hituri globale și sound-uri autohtone. În ecuație apar și nume-surpriză din media, precum Andreea Esca și Andi Moisescu. Decorurile spectaculoase și atmosfera electrizantă vor transforma Clujul într-un epicentru al muzicii și distracției, un tărâm al fanteziei sonore.

Electric Castle 2025 (Castelul Banffy, Bonțida – Cluj, 16–20 iulie)

Un festival care înseamnă mult mai mult decât muzică – este o experiență completă. Electric Castle 2025 se anunță cu adevărat electric: capetele de afiș includ Justin Timberlake (primul concert în România), Queens of the Stone Age, Yungblud, Justice și Bicep, alături de artiști ca Rudimental și Róisín Murphy. O rețetă garantată pentru cinci zile de atmosferă intensă și diversă Campingul high-tech și instalațiile de artă transformă domeniul Banffy într-un playground futurist.

Neversea Kapital 2025 (București, 4–6 iulie)

Cel mai mare festival de pe litoral vine în Capitală – dar își păstrează spiritul: EDM de top, scenă spectaculoasă și mii de fani conectați la același vibe. Arena Națională devine, timp de trei zile, cu Neversea Kapital 2025, un epicentru al muzicii electronice, cu un line-up impresionant: Axwell, Alok, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Don Diablo, KSHMR, Charlotte de Witte și Nina Kraviz. Evenimentul bifează și o premieră absolută: primul show al Charlottei de Witte în București – o apariție așteptată de fanii techno din toată țara.

Pe lângă superstarurile internaționale, line-up-ul include și artiști români relevanți. Neversea Kapital se poziționează ca o fuziune urbană între muzică electronică, artă vizuală și activări imersive – o experiență de festival gândită pentru oraș, dar cu vibe de coastă.

Beach, Please! Festival 2025 (Costinești, 9–13 iulie)

Festivalul care a redefinit litoralul românesc revine cu un line-up exploziv, gândit pentru generația 18–25, dar cu ecou mult mai larg. Pe scena de la Costinești urcă în premieră în România Young Thug, una dintre cele mai influente voci ale hip-hopului mondial, și Lil Baby, simbol al trap-ului melodic și al ascensiunii prin muzică. Li se alătură Peso Pluma, starul mexican care domină topurile globale cu un mix unic de reggaeton, trap și influențe tradiționale, dar și Ken Carson, liderul noului val rage-trap și protejatul lui Playboi Carti. Line-up-ul e completat de 21 Savage, unul dintre cei mai mari artiști ai momentului.

Beach, Please! 2025 se anunță din nou epicentrul verii – o combinație de sunet, stil, libertate și atitudine pe plaja din Costinești.

EUROPAfest 2025 (București, 4–13 iulie)

Între 4 și 13 iulie, Bucureștiul devine capitala jazzului internațional. La Palatul Regal, festivalul aduce pe scenă artiști din Japonia, Norvegia, SUA, Italia și multe alte țări, în seri tematice dedicate jazzului rafinat și experimentelor muzicale de clasă. Emoție autentică, sunet de excepție și întâlniri artistice memorabile – totul într-un eveniment unic în peisajul cultural românesc.

EUROPAfest este singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzică clasică sub aceeași umbrelă artistică. Desfășurat sub Înaltul Patronaj al Casei Regale a României, evenimentul atrage, an de an, artiști de pe toate continentele, confirmându-și statutul de reper în circuitul muzical internațional.

ARTmania Festival 2025 (Sibiu, 25–26 iulie)

Pe 25 iulie, Dream Theater, pionierii progressive metal, urcă pe scena ARTmania în Piața Mare din Sibiu, aducând energia legendară a formulei clasice, inclusiv cu Mike Portnoy – unul dintre cei mai apreciați toboșari ai lumii. Alături de ei, artiști precum Extreme, Sivert Høyem și Sylvaine completează un line-up ce promite o experiență muzicală intensă.

De peste 15 ani, ARTmania transformă centrul istoric al Sibiului într-un tărâm gotic și alternativ, devenind mai mult decât un festival – o stare de spirit. Cu un mix de rock simfonic, gothic și prog-metal de top, ARTmania se impune ca un reper esențial în peisajul festivalier european pentru toți iubitorii de dark art & music.

Rockstadt Extreme Fest 2025 (Râșnov, 30 iulie–3 august)

La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, poalele Cetății Râșnov se vor transforma într-o fortăreață sonoră – bastionul metalului extrem din Europa de Est – găzduind peste 99 de trupe de heavy metal pe trei scene vibrante. Ediția din 2025 marchează ultima ocazie în care festivalul va avea loc în această locație emblematică, oferind fanilor o experiență memorabilă înainte de mutarea într-un nou spațiu.

Capetele de afiș includ Gojira – care a impresionat recent la ceremonia de deschidere a JO 2024 –, alături de Apocalyptica, Machine Head, Within Temptation, Mastodon, Blind Guardian și Sepultura. Rockstadt Extreme Fest rămâne un reper incontestabil pentru iubitorii metalului extrem, consolidându-și statutul de unul dintre cele mai importante festivaluri de gen din Europa de Est.

Summer Well 2025 (Domeniul Știrbey, 8–10 august)

Summer Well 2025 se desfășoară în atmosfera elegantă a Domeniului Știrbey din Buftea. Festivalul oferă o experiență boemă și rafinată pentru iubitorii de indie și alternative, într-un cadru natural și relaxant, departe de aglomerația orașului. Pe scena Summer Well vor urca trupe și artiști precum Snow Patrol, Empire of the Sun, Son Mieux și Saint Levant, promițând un line-up divers și captivant, perfect pentru cei care caută muzică autentică și momente memorabile.

George Enescu Festival 2025 (București, 24 august – 21 septembrie)

Festivalul Internațional George Enescu 2025, la a 27-a ediție, marchează 70 de ani de la moartea compozitorului și aduce la București peste 4.000 de artiști din 28 de țări, în peste 95 de concerte în săli emblematice precum Sala Palatului, Ateneul Român și Opera Națională. Sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, programul de deschidere include premiere românești și proiecții multimedia.

Pe parcursul a patru săptămâni, publicul va putea asculta nume de legendă ca Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter sau Gautier Capuçon, alături de orchestre de top precum Royal Concertgebouw și Philharmonia Orchestra. Festivalul combină tradiția cu inovația prin concerte imersive, operă, balet și recitaluri, consolidându-și statutul de cea mai prestigioasă manifestare de muzică clasică din România, un adevărat reper internațional al artei muzicale.

Unforgettable Festival 2025 (11–13 septembrie, Piața Constituției, București)

Sezonul estival se încheie spectaculos cu acest festival de gală. Andrea Bocelli, José Carreras, Nikos Vertis, Gheorghe Zamfir, Arash, Loreen și Katherine Jenkins, alături de Subcarpați Symphonic și invitați de elită, promit trei seri de neuitat. Deși e în septembrie, spiritul verii trăiește prin această fuziune între pop-operă, world music și sunet simfonic de lux.

Fie că alegi valurile techno de la Cluj, boemia indie de la Buftea, beat-urile urbane de la Costinești sau solemnitatea clasică a Bucureștiului, vara 2025 te cheamă la festival. Nu-ți rămâne decât să-ți iei biletul, cortul (sau rochia de gală) și să trăiești muzica la intensitate maximă.

Bilete la festivalurile verii 2025: prețuri, presale și ultimele noutăți

Festivalurile muzicale ale verii 2025 promit experiențe memorabile, iar biletele pentru cele mai așteptate evenimente sunt deja disponibile, cu prețuri variate și oferte speciale pentru cei care cumpără din timp.

UNTOLD Festival, cel mai mare eveniment de muzică electronică din România, oferă abonamente de la aproximativ 1.000 de lei, iar biletele pentru o zi încep de la circa 430 de lei. Cei sub 25 de ani plătesc aproximativ 750 de lei. Presale-ul se încheie în luna iulie, iar prețurile pot crește semnificativ după această perioadă.

Electric Castle, cunoscut pentru atmosfera sa unică de la Castelul Banffy, propune abonamente la reducere de 225 de euro, cu o categorie specială pentru tineri (139 de euro), iar VIP Pass-urile pleacă de la 349 de euro. Cei care doresc să se bucure de întreaga experiență, cu beneficii exclusive și tot pachetul, trebuie să plătească 4.999 de euro black ticket. Presale-ul se finalizează la începutul lunii iulie.

Neversea Kapital vine cu abonamente accesibile, începând de la 250 de lei, însă biletele pentru zi pot ajunge până la 400 de lei pentru tineri și 600 de lei pentru VIP. Accesul rapid este esențial, având în vedere că reducerile presale s-au încheiat recent.

Summer Well, festivalul cu vibe relaxat și lineup indie, rămâne unul dintre cele mai accesibile, cu abonamente generale la 395 de lei și VIP la 595 de lei, presale-ul fiind deschis până la începutul lui august.

Pentru iubitorii de muzică rock extremă, Rockstadt Extreme Fest din Râșnov pune la dispoziție bilete de o zi la 450 de lei, abonamente pentru adolescenți la 550 de lei, iar pentru adulți la 1050 de lei, campingul fiind deja epuizat.

În Sibiu, ARTmania Festival aduce muzica metal și rock cu prețuri ce pornesc de la 350 de lei/zi, iar pentru School of Rock, tinerii până în 25 de ani plătesc 150 de lei. Copiii sub 12 ani beneficiază de gratuitate. Pentru Presale, tarifele pleacă de la 550 de lei.

EUROPAfest, evenimentul de jazz și muzică clasică din București, oferă bilete de la 95 de lei și abonamente la 800 de lei pe iabilet.ro.

La Beach, Please! Costinești, abonamentele pornesc de la 210 euro și pot ajunge până la 800 euro pentru Elite Ticket, iar pentru cei care își doresc acces în Private Lounge, prețurile pot urca chiar și până la 20.000 euro, valabil pentru grupuri. Biletele de o zi costă între 90 și 400 de euro, în funcție de zi și zona de acces aleasă. Camparea începe de la 350 de lei.

Cel mai prestigios festival clasic, George Enescu, va susține peste 95 de concerte în săli emblematice din București, iar biletele, cu prețuri variabile, pot fi achiziționate online sau în magazinele partenere.

Pentru Festivalul Internațional George Enescu 2025, biletele și abonamentele variază în funcție de locație și tipul concertelor. De exemplu, pentru concertele de la Sala Palatului, prețurile biletelor pornesc de la 90 de lei, iar abonamentele încep de la 2.350 de lei. La Ateneul Român, biletele costă de la 120 de lei, iar abonamentele pot ajunge la 4.290 de lei. Pentru experiențele imersive din cadrul Enescu – JTI Immersive Experience, biletele încep de la 200 de lei, iar pentru spectacolele de operă prețurile pornesc de la 30 de lei.

Concertele de la miezul nopții, tot la Ateneul Român, au bilete de la 120 de lei și abonamente începând de la 1.850 de lei. Seria „Enescu 70” oferă bilete de la 85 de lei și abonamente de la 540 de lei, în timp ce seria „Celebrări” are bilete de la 85 de lei și abonamente de la 700 de lei. Biletele și abonamentele sunt disponibile online și în punctele de vânzare autorizate.

La Unforgettable Festival 2025, abonamentele pentru cele trei zile costă între 649 și 4.999 lei, în funcție de categoria aleasă – de la acces general în picioare până la loje Ultra VIP cu servicii exclusive. Pentru biletele individuale, prețurile variază semnificativ în funcție de zi și poziția în sală. Prima zi, cu concertul lui Nikos Vertis, biletele pornesc de la 199 de lei și ajung până la 1.099 lei. A doua zi, cu Andrea Bocelli, prețurile urcă între 359 și 2.399 lei. Ziua a treia, cu José Carreras, biletele variază între 199 și 1.199 lei.

În concluzie, cea mai bună strategie pentru participanți este să profite din timp de prețurile presale, înainte ca acestea să urce și disponibilitatea să scadă. Pentru informații exacte, recomandăm verificarea directă pe site-urile oficiale ale fiecărui festival.