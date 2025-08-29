Pericol extrem de explozie în Amara. Autoritățile evacuează zeci de oameni după descoperirea unei pungi cu gaz

Autoritățile din Amara, împreună cu ISU Ialomița sunt în alertă maximă și intervin vineri, 29 august 2025, după descoperirea unei pungi de gaz în timpul lucrărilor de forare a unui puț de apă. Din cauza pericolului de explozie, sute de locuitori au fost evacuați.

Pericol extrem de explozie în Amara, județul Ialomița. Autoritățile evacuează oameni

Autoritățile locale din Amara, alături de reprezentanții ISU Ialomița, sunt în alertă după ce, în urma unor lucrări la rețeaua de apă a orașului, a fost descoperită o pungă de gaz. În zonă există un pericol de explozie, de aceea s-a dispus evacuarea a sute de oameni. Pompierii intervin pentru a elimina acest risc, potrivit independentonline.ro

Din cauza problemelor generate de presiunea scăzută a apei din orașul Amara, autoritățile locale au decis să foreze noi puțuri de apă.

Vineri, 29 august 2025, în timpul acestor lucrări de forare, a fost descoperită o pungă de gaz. Din cauza presiunii foarte mari, gazul a țâșnit din adâncul pământului, generând un pericol de explozie.

Pentru a elimina orice risc, s-a dispus evacuarea a sute de oameni care locuiesc în zona unde s-au efectuat săpăturile.

La fața locului intervin forțe ale ISU Ialomița. S-a reunit centrul de comandă

„S-a constituit Garda Operativă și se va da emite un mesaj RO-Alert!” susțin oficialii ISU Ialomița, într-o declarație de presă cu privire la acest incident.

Din primele verificări, s-ar părea că respectivul gaz ar fi hidrogen sulfurat.

Purtătorul de cuvânt al ISU Ialomița, Georgeta Popescu: „Este vorba despre forarea unui puț. Se pare că ar fi fost descoperită o pungă de gaze. În acest moment s-a activat grupa operativă. La nivelul Detașamentului Slobozia a crescut capacitatea la nivel patru, alertă roșie. Sunt mai multe forțe angrenate. S-au efectuat niște măsurători cu aparatura noastră din dotare. A rezultat o concentrație de 25% hidrogen sulfurat. Au fost evacuate până în acest moment un număr de 20 de persoane, dar multe s-au și autoevacuat.” potrivit europafm.ro.

„S-au și evacuat, s-au și autoevacuat singuri. Colegii de la Jandarmerie, am înțeles, de la cei care sunt la fața locului, încearcă să evacueze și ei persoane din zonă, dar în acest moment nu vă pot da un număr exact.” a mai adăugat aceasta.