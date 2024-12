Cinci zile, sute de experiențe muzicale unice: Electric Castle anunță primul val de artiști confirmați pentru 2025. Justin Timberlake, Queens of The Stone Age, Justice, Bicep, Shaggy și Netsky b2b NGHTMRE deschid afișul festivalului.

Muzică și producție de top, energie totală în unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului 2025. Superstarul american Justin Timberlake aduce, în România, un show impecabil și o face chiar la Electric Castle. Este printre cei mai bine vânduți artiști pop din istorie, cu peste 54 millioane de albume și 63 milioane de single-uri vândute ca artist solo, plus alte 70 de milioane de albume ca membru al NSYNC. Este un succes construit de un artist ce a confirmat nu doar din rolul de interpret, ci și compozitor și producător pentru alte megastaruri. Hit-urile „Selfish” și „No Angels” de pe noul album vor fi prezentate, live, alături de piese ce au stabilit recorduri de audiență, precum „Cry Me a River” sau „Can’t Stop the Feeling”.

Queens of The Stone Age își respectă promisiunea de a ajunge la Electric Castle, după o amânare de ultim moment, în vara acestui an. Josh Homme, legendarul star rock ce conduce trupa încă de la înființare, a trecut cu bine peste problemele de sănătate și e pregătit să probeze forța stoner rock pe mainstage. Cu 9 nominalizări la premiile Grammy, Queens of the Stone Age este una dintre cele mai bune trupe rock de ascultat live, cu o prezență scenică impresionantă. O șansă unică de a-i vedea, pentru prima oară în România, la Electric Castle.

Justice, unii dintre cei mai respectați artiști electro ai ultimelor două decade, au avut o revenire spectaculoasă în 2024. La Electric Castle își vor prezenta showul construit în jurul albumului Hyperdrama, impresionant prin colaborările cu Tame Impala, Thundercat și Miguel. Fanii adevărați le sunt, însă, aproape încă de la The Cross, albumul de debut ce anunța întreaga lume că influențele rock merg perfect în muzica electronică, lucru confirmat, ulterior, și de cele 2 premii Grammy pe care Justice le are în palmares.

Figuri iconice pentru o întreagă generație de ravers, Bicep aduc la castel cel mai ambițios proiect al carierei lor: Chroma, AV/Dj set. Cu un show complet ce trece prin toate hit-urile lor, dublate de o producție vizuală impresionantă, Bicep sunt, în acest moment, unul dintre cei mai ceruți artiști din zona techno și acid. Și, ca toate genurile electro să-și aibă reprezentanții de top în line-up, Electric Castle anunță Netsky b2b NGHTMRE, combinația perfectă între dance și drum and bass, Hot Since 82, renumitul producător britanic ce creează cele mai inspirate set-uri din zona deep house și tech house, și Sofi Tukker, duo-ul german ce aduce muzica braziliene într-o interpretare house.

Concertul superstarului reggae Shaggy va fi întâlnirea perfectă între cei ce fredonau It Wasn’t Me în anii 90 și tinerii care i-au descoperit recent piesele viralizate pe rețelele de socializare. În ciuda a zeci de premii și vânzări de milioane de albume, Mr. Boombastic rămâne același artist modest și carismatic, dornic să împartă energie pozitivă cu publicul de la Electric Castle.

Când Billie Eilish și Missy Elliott se declară fanii tăi, succesul internațional e aproape garantat. Dar și binemeritat, în cazul lui Noga Erez. Artista revine în festival după 2 ani în care a trecut la cu totul alt nivel de notorietate, ceea ce îi asigură un loc pe scena principală a festivalului. Neil Frances și-au pregătit primul lor show în Electric Castle cu Club FN, proiectul ce recalibrează piesele ce i-au făcut cunoscuți în cluburile din întreaga lume, precum DumbLove sau Dancing.

La Electric Castle e mult rock, din toate sferele genului. După 20 de ani în care au revoluționat stilul punk, Refused și-a anunțat turneul de despărțire, iar unul dintre concerte este programat chiar la Bonțida. Leprous merge însă mai departe, cu un nou album ce îi confirmă statutul aparte în peisajul rockului progresiv, album pe care îl vor prezenta live, pe scena Hangar. În același loc își vor susține show-ul și The Amazons, britanicii ce aduc un suflu proaspăt și relaxat în indie rock. Cireașa de pe tort: The Sister of Mercy , trupa care a lăsat o amprentă masivă pe scena rock-ului gothic, aduc la Bonțida sunetul lor unic, atmosfera întunecată și cel puțin 3 piese de pe superbul album Floodland în program.

ÂME, Joey Valence & Brae, Nilüfer Yanya, Sparrow and Barbossa, Romare, Bon Entendur, o seară specială sub Hospital Records cu Kings of the Rollers, Urbandawn, Unglued, și mulți alți artiști completează primul anunț Electric Castle pentru line up-ul ediției viitoare.

Abonamentele pentru Electric Castle 2025 pot fi achiziționate de pe www.electriccastle.ro sau în pachetele speciale X-mas.