Rusia a lovit fabrica de drone Bayraktar în atacul cu drone și rachete asupra Kievului

Forțele ruse au atacat fabrica turcească de drone Bayraktar din Kiev în noaptea de 28 august, al patrulea atac asupra instalației în șase luni, potrivit lui Igor Zinkevici, cofondatorul ONG-ului Varta-1 și membru al Consiliului Local Liov.

„Au fost înregistrate două lovituri, iar instalațiile de producție au fost grav avariate”, a declarat el. Compania Baykar Makina a confirmat informația publicației ucrainene Oboronți.

„În ciuda atacurilor anterioare, compania a continuat să investească zeci de milioane din fonduri proprii, instruind personal și făcând ultimele pregătiri pentru a începe producția. Majoritatea capacităților erau aproape de finalizare, iar personalul principal își terminase instruirea”, a declarat Zinkevici.

Producătorul turc de drone Bayraktar TB2 a început construcția fabricii la începutul anului trecut, iar lansarea producției era programată pentru 2025.

Compania a anunțat planuri de a deschide fabrică Bayraktar TB2 în octombrie 2022, după ce a donat și livrat drone în valoare de milioane de dolari forțelor ucrainene de la începutul războiului, pe 24 februarie 2022, potrivit Turkiye Today.

Investiția totală planificată se ridică la 95,5 milioane de dolari, declara compania în 2023.

Fabrica a fost lovită în atacul masiv rusesc asupra Kievului, joi, când Rusia a lansat peste 600 de drone și rachete. Forțele ucrainene au doborât 70 de drone rusești, cu ajutorul interceptoarelor de drone, un record, potrivit Euromaidan Press.