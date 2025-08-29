search
Ce economie face statul dacă dă afară 40.000 de oameni din administrație. Suma este echivalentă cu cea virată partidelor în 2024-2025

0
0
Publicat:

Sindicatele din administrație și învățământ amenință cu proteste masive după anunțul Guvernului Bolojan privind concedierea a 40.000 de angajați prin Pachetul 2 de reforme, estimându-se economii de circa 1,4 miliarde de lei.  

Sindicaliștii anunță proteste masive după reducerile pregătite de Guvern / Sursa foto: Mediafax
Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Bogdan Şchiop, a declarat vineri, la Palatul Victoria, că, prin măsurile din Pachetul 2 anunţat de Guvern, vor fi concediaţi 40.000 de oameni, iar astfel se va realiza o economie echivalentă cu suma care a fost virată partidelor politice în perioada 2024 - mai 2025, adică aproximativ 1,4 miliarde de lei, anunţând că vor fi proteste, potrivit Agerpres.

Zeci de mii de oameni din administrațiile din toată țara urmează să rămână fără locuri de muncă

 "Vor fi daţi afară 40.000 de oameni. Deşi am încercat să precizăm reprezentanţilor Guvernului României tot ceea ce presupune, care vor fi efectele negative, faptul că pe economiile la buget, pe care ei le preconizează, discutăm de vreo 2,5 miliarde de lei, asta este precizarea Guvernului. Însă nu ia nimeni în considerare faptul că acestor oameni vor trebui să li se plătească şomaj, contribuţiile la asigurările sociale, şi ele vor fi diminuate. Şi, în consecinţă, cred că prin 40.000 de oameni daţi afară de fapt se face o economie echivalentă cu suma care a fost virată partidelor politice din 2024 până în mai 2025, adică un miliard şi vreo 400 de milioane de lei", a precizat Şchiop. 

El a mai spus că "nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii". 

Urmează proteste puternice din partea angajaților nemulțumiți de deciziile anunțate

Reprezentantul sindicatelor din administraţie a mai spus că vor fi proteste

"Binenţeles că luăm în calcul proteste. Probabil, colegii noştri, pentru că a declanşa legal o grevă este o procedură, dar probabil vor apărea în primă fază protestele spontane", a mai spus el.

  Premierul Ilie Bolojan a avut, vineri, consultări cu partenerii sociali din Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social privind măsurile din Pachetul 2, pentru care Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

Ce vor face sindicatele din educație care protestează fără rezultate de o lună de zile

Sindicatele din învăţământ au anunţat că vor boicota începerea anului şcolar.

  Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a declarat că "deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni, a Prefecturilor", susţinând că Guvernul "neglijează complet" Educaţia pentru o miză financiară foarte mică. 

Și primăriile de comune și orașe mici au intrat în grevă totală

  Şi primăriile de comune şi oraşe mici au intrat de vineri în grevă pe termen nedeterminat, exprimând nemulţumiri faţă de măsurile pregătite de Guvernul Bolojan.

"În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcţiile anunţate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăţilor, creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat şi eşalonarea investiţiilor. Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare", a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Guvernul urmează să aprobe, vineri, în şedinţa de la ora 18,00, şase proiecte referitoare la măsuri în domeniul pensiilor de serviciu, al sănătăţii, de redresare şi eficientizare a resurselor publice, pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, referitoare la guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi pentru eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.  

Politică

