Gașca Zurli revine pe scenele din București. Șapte spectacole sunt programate în această toamnă

Gașca Zurli a anunțat miercuri, 2 septembrie, programul a șapte spectacole care vor avea loc în București, între 12 septembrie și 31 octombrie. Printre producțiile programate se numără spectacole mai vechi ale trupei, dar și un spectacol aniversar nou, dedicat celor 20 de ani de activitate.

Foto: Gașca Zurli

Printre titlurile mult așteptate se numără și spectacolul „Lumea lui Mulțumesc", care revine pe scena din București pentru prima dată din 2018. Celelalte spectacole readuse în fața copiilor vor fi „Bucurie în Farfurie", „Șeful Casei", „Maya în Lumea Zurli", „Am o căsuță mică 3.0" și „Zebra Tony".

În cadrul reprezentațiilor, personajele din Gașcă nu vor fi singure: Mirela Retegan, Maya și Antonia se vor alătura pe rând și vor crea momente magice pentru cei mici. Surpriza acestei stagiuni va fi spectacolul aniversar Zurli 20, care va marca cei 20 de ani de zâmbete și bucurie petrecuți de generații de copii alături de Gașca Zurli.

„Anul acesta, Zurli împlinește 20 de ani. Sunt două decenii în care am crescut împreună cu copiii și cu părinții din România. Toamna aceasta aducem în București o stagiune specială, cu cele mai iubite spectacole din istoria Zurli.

Abia aștept să umplem din nou sălile de râsete, energie bună și îmbrățișări”, a declarat Mirela Retegan, fondatoarea Zurli.

Programul complet al stagiunii de toamnă:

Stagiunea debutează pe 12 septembrie și include o serie de 7 spectacole desfășurate săptămânal:

12 septembrie – Bucurie în Farfurie

19 septembrie – Șeful Casei

3 octombrie – Maya în Lumea Zurli

10 octombrie – Zurli 20 (spectacol aniversar)

(spectacol aniversar) 17 octombrie – Am o căsuță mică 3.0

24 octombrie – Lumea lui Mulțumesc

31 octombrie – Zebra Tony

Biletele pentru întreaga stagiune de toamnă sunt disponibile începând de astăzi și pot fi achiziționate online de pe Zurli.ro.