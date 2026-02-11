search
Gașca Zurli pregătește un nou turneu dedicat mamelor. Peste 19.000 de părinți și copii au participat la spectacolele din ultimele luni

Peste 19.000 de părinți și copii au participat, în ultimele luni, la spectacolele „Promisiunea Zurli”, primul turneu național organizat după revenirea pe scenă a Găștii Zurli și anunțarea parteneriatului cu HaHaHa Production.

Până în prezent, proiectul a strâns circa 1,5 milioane de spectatori. FOTO: Zurli
Producția, semnată de Mirela Retegan și regizată de Eduard Zănoagă, a inclus 35 de reprezentații în 22 de orașe, dintre care 7 în București.

În cadrul turneului, părinții au fost invitați să lase, în scris, promisiuni pentru copiii lor. Organizatorii spun că s-au adunat peste 970 de mesaje, multe dintre ele vorbind despre timp petrecut împreună, răbdare și mai multă afecțiune.

„O promisiune este un pod între două suflete, construit din încredere și grijă. Este felul în care le arătăm copiilor că vorbele prind valoare atunci când se transformă în fapte”, spune Mirela Retegan, fondator Gașca Zurli, potrivit unui comunicat de presă.

De 20 de ani, Gașca Zurli construiește în România o industrie de divertisment educativ pentru copii, cu spectacole, muzică și întâlniri care transformă joaca într-un instrument de învățare și conectare între generații.

Până în prezent, proiectul a strâns circa 1,5 milioane de spectatori și peste 2.000 de reprezentații.

„În ultimii ani am înțeles că părinții nu caută doar un bilet la spectacol pentru copilul lor. Caută un moment de respiro, o formă de terapie emoțională, un timp în care să se reconecteze cu cei mici. Pentru copii, întâlnirea cu scena devine educație prin joacă, iar pentru adulți e șansa de a încetini și de a fi cu adevărat prezenți. Până la urmă, cel mai valoros lucru pe care îl putem oferi împreună este timpul trăit ca familie”, explică Eduard Zănoagă, regizorul spectacolelor.

Luna martie aduce „I Love Mami”

Următorul proiect al echipei este dedicat mamelor. Spectacolul „I Love Mami” începe la Timișoara pe 28 februarie și va ajunge în nouă orașe, cu o oprire specială de 8 martie la București, urmând să se încheie pe 11 martie la Cluj-Napoca.

„În «I Love Mami» am pus o bucățică din inima mea. L-am regizat cu gândul la mămica mea și la toate mamele, care merită să fie aplaudate. Copiii cântă «De ziua ta, mămico», iar jocul și emoția scenei se transformă într-o sărbătoare trăită în familie, în fiecare oraș”, spune Eduard Zănoagă.

Programul spectacolelor „I Love Mami”

28 februarie – Timișoara, Sala Capitol, 11:00, 15:00

1 martie – Sibiu, Centrul Cultural Ion Besoiu, 11:00, 15:00

2 martie – Râmnicu Vâlcea, Casa de Cultură a Sindicatelor, 18:00

3 martie – Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor, 18:00

4 martie – Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor, 18:00

5 martie – Bacău, Teatrul de Vară, 18:00

7 martie – Ploiești, Casa de Cultură a Sindicatelor, 11:00, 15:00

8 martie – București, Sala Luceafărul, 11:00, 15:00, 18:00

10 martie – Brașov, Teatrul Sică Alexandrescu, 18:00

11 martie – Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților, 18:00

Biletele și programul complet sunt disponibile pe zurli.ro.

