Fritz anunță că mai are 9 zile la Primăria Timișoara. Mesaj dur despre reorganizarea instituției: „Au ținut cu dinții de fiecare job călduț”

Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei, a transmis un mesaj înainte de încetarea mandatului său, în care vorbește despre reorganizarea administrației locale și despre reducerea numărului de posturi și de funcții de conducere din Primărie.

Liderul USR Domnic Fritz Foto: Mediafax

Fritz susține că una dintre cele mai dificile lupte din timpul mandatelor sale a fost reorganizarea Primăriei Timișoara. Potrivit acestuia, hotărârile Consiliului Local privind modificarea organigramei au fost contestate în instanță de un sindicat care ar fi încheiat un „acord de colaborare și susținere” cu fostul primar.

„Au ținut cu dinții de fiecare job călduț din primărie și de fiecare șefuleț care tăia și spânzura. Cea mai crâncenă rezistență a fost la reorganizarea primăriei. Toate hotărârile de consiliu de modificare a organigramei Primăriei au fost atacate în instanță de un sindicat care a încheiat un «acord de colaborare și susținere» cu fostul primar. Procesele au început încă din primul an. Șase reorganizări și două înființări de noi structuri, inclusiv cea de educație și sănătate, s-au transformat în ani de procese. De blocat nu au reușit să ne blocheze activitatea”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Fritz: „Primăria avea 644 de posturi. Acum are 423”

Dominic Fritz afirmă că, în momentul în care a preluat mandatul de primar, în 2020, Primăria Timișoara avea 644 de posturi. În prezent, numărul acestora ar fi ajuns la 423.

„Când am preluat mandatul în 2020, Primăria avea 644 de posturi. Acum are 423. Iar numărul de șefi a scăzut cu 46%. Numărul e doar parte din problemă. Restul sunt eficiența și dedicarea față de oraș al celor care își aleg o carieră în administrație”, a transmis acesta.

Fritz enumeră și câteva dintre proiectele despre care spune că au fost realizate în timpul administrației sale.

„Cu mai puțini oameni, dar în echipe muncitoare și curajoase am reușit să aducem aproape jumătate de miliard de euro bani europeni pentru proiectele orașului, să construim școli, să înnoim transportul public, să recuperăm zeci de hectare de teren public folosite ilegal, să plantăm mii de copaci în cartiere”, a scris primarul.

„Sunt recunoscător fiecărui om harnic și iubitor de Timișoara care lucrează în administrație. 9 zile. Înainte, împreună”, a încheiat Dominic Fritz.

Mesajul lui Dominic Fritz vine cu nouă zile înainte de încetarea mandatului său de primar al Timișoarei, în urma intrării în vigoare a noii legi privind integritatea, promulgată de președintele Nicușor Dan la 28 august 2026.

Legea prevede că persoanelor aflate într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese constatată definitiv, pentru care nu a expirat perioada de interdicție de trei ani, le încetează de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Prevederea a fost numită în spațiul public „amendamentul Fritz”, deoarece îl vizează direct pe primarul Timișoarei.