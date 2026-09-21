ÎCCJ: un antecontract produce efecte chiar dacă nu a fost semnat de toți coproprietarii

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că o instanță poate pronunța o hotărâre care să țină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare chiar și atunci când antecontractul a fost semnat doar de o parte dintre coproprietarii unui imobil, se arată într-o notă publicată de Alina Matei pe juridice.ro.

Sala din ÎCCJ Foto: iccj.ro

În cauza analizată, antecontractul fusese semnat de doi dintre cei patru coproprietari. Totuși, instanța supremă a arătat că este esențial ca acordul tuturor coproprietarilor să existe. Acest acord nu trebuie să rezulte neapărat din semnătura aplicată pe antecontract: el poate fi dovedit și indirect, prin probele administrate în proces.

Decizia este importantă pentru situațiile în care un imobil aparține mai multor persoane, iar cumpărătorul dorește finalizarea tranzacției. Dacă se demonstrează că toți coproprietarii au fost de acord cu vânzarea, instanța poate suplini lipsa actului autentic și poate pronunța o hotărâre care va avea efectele unui contract de vânzare-cumpărare.