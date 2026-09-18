„Am fost acolo”. Miruță neagă că Fritz ar fi spus președintelui la Cotroceni: „România e problema ta, partidul e problema mea”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că liderul USR, Dominic Fritz, nu i-a spus președintelui Nicușor Dan, joi, 17 septembrie, la Cotroceni: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”.

Radu Miruță Foto: Inquam photos/George Călin

„Nu, Dominic Fritz nu a spus ieri, la Cotroceni, că nu îl interesează România. Am fost acolo. Și nu, nu a existat așa ceva în discuțiile purtate.

Se împinge mult neadevăr în aceste zile. Am fost adesea victima dezinformării și eu. Cred cu tărie că trebuie să reacționăm fiecare atunci când adevărul este atât de contorsionat, iar minciuna ajunge pe ecranele telefoanelor, îmbrăcată în haina unor știri siropoase. Da, chiar și atunci când nu este vorba despre noi.

A-l lăsa pe altul atacat crește un mediu toxic în care e doar o chestiune de timp până când intră altă victimă pe eșafod.

Nu orice text scris ca o știre spune și adevărul. Iar uneori, între ce s-a întâmplat și ce ni se spune că s-a întâmplat, e o diferență uriașă.”

Nicușor Dan a dezvăluit, după consultările de la Palatul Cotroceni, că un lider de partid i-a spus, în privat, că „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Ulterior, în presă au apărut speculații potrivit cărora ar fi fost vorba despre Dominic Fritz, însă liderul USR a respins categoric informațiile.

„Resping categoric speculațiile apărute în presă că eu aș fi cel care i-ar fi spus președintelui «asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea». Este o minciună sfruntată și solicit redacțiilor care o propagă s-o retragă.

Nu este nici limbajul meu, nici gândirea mea”, a afirmat liderul USR.

Joi seară, Fritz a transmis că USR îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și că va participa la negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Acesta a precizat că voturile PSD ar putea fi importante pentru trecerea unui Guvern și că USR este dispus să participe la discuțiile politice pentru formarea unei majorități.

„Noi suntem pregătiți să găsim puncte de compromis cu toate partidele, inclusiv cu PSD, pentru că trebuie să găsim o soluție”, a declarat liderul USR.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările cu partidele parlamentare. Mureșan a acceptat propunerea președintelui.