Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
Fraudă de 6 milioane de lei la Primăria Bacău: DNA trimite în judecată 24 de persoane

Publicat:

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a 24 de inculpați, între care funcționari ai Primăriei Bacău și reprezentanți ai unor firme, pentru fapte ce ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 6,3 milioane de lei, legat de realizarea a 13 parcări de biciclete finanțate din fonduri europene.

Primăria Bacău și firmele contractante, în vizorul DNA FOTO: Arhivă
Primăria Bacău și firmele contractante, în vizorul DNA FOTO: Arhivă

În dosar sunt cercetați, printre alții, Piștea Ciprian-Octavian, administrator public al municipiului Bacău, pentru abuz în serviciu, tentativă de folosire a documentelor false și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, mai mulți consilieri și inspectori din Primăria Bacău, printre care Fediuc Ionel, Țurcanu Cristinel-Adrian, Ghervan Cătălin, Niculescu Iuliana Antonina și Vătămănescu Gheorghiță-Costel, sunt acuzați de abuz în serviciu, tentativă de folosire a documentelor false și fals în înscrisuri.

În același timp, cinci societăți comerciale - Gavcons Tehnic, Vamibcons, BVA Logistik, Trust G.P și Servicii PC, împreună cu administratorii și angajații acestora, sunt cercetate pentru complicitate la abuz în serviciu, tentativă de folosire a documentelor false și/sau fals în înscrisuri, săvârșite în formă simplă sau continuată.

Modul de operare

Procurorii susțin că dosarul vizează modul în care Primăria Bacău a decontat patru contracte pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

În decembrie 2023, deși parcurile nu erau finalizate, inculpații ar fi avizat la plată facturi și ar fi certificat legalitatea documentelor emise de firmele contractante. În unele cazuri, ar fi întocmit chiar documente false pentru a respecta aparent termenul limită de 31 decembrie 2023 pentru decontarea cheltuielilor eligibile.

„Facturile emise de societățile comerciale și toate documentele justificative aferente acestora conțineau mențiuni necorespunzătoare realității, în sensul că au fost livrate echipamentele conform specificațiilor tehnice la data plății, au fost recepționate sau puse în funcțiune, în fapt fiind aduse la fața locului doar anumite părți componente care nu puteau fi achitate”, arată DNA în comunicat.

Cheltuielile totale achitate de Primărie au fost de 6.279.713 lei (TVA inclus), sumă considerată prejudiciu. În prezent, Consiliul Local al municipiului Bacău s-a constituit parte civilă în proces.

Probleme tehnice și juridice

Ancheta a scos la iveală că echipamentele livrate nu respectau soluția tehnică prevăzută în documentația de atribuire și nu erau funcționale nici la doi ani după plata lor. În plus, acestea prezentau deficiențe tehnice ce ar fi putut periclita siguranța utilizatorilor și integritatea bicicletelor depozitate.

În fapt, echipamentele ar prezenta deficiențe tehnice ce ar putea periclita integritatea fizică a potențialilor utilizatori, precum și potențiale distrugeri ale bicicletelor depozitate în parcări”, menționează DNA.

Deși au depus cereri de rambursare către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, acestea au fost respinse, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a exclus cheltuielile de la finanțare. Instanțele au confirmat ulterior că perioada de eligibilitate a cheltuielilor s-a încheiat la 31 decembrie 2023, iar la data facturării și plății condițiile pentru decontarea europeană nu erau îndeplinite.

Măsuri asigurătorii și următorii pași

Pentru recuperarea prejudiciului, DNA a dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților, acoperind integral valoarea prejudiciului. Rechizitoriul a fost trimis Tribunalului Bacău, cu propunerea de a se menține aceste măsuri.

Procurorii subliniază că această etapă marchează finalizarea anchetei penale și trimiterea dosarului la instanță, fără a afecta prezumția de nevinovăție a inculpaților.

