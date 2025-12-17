Video Un deținut periculos ar fi fost transportat de la Iași la Bacău, sub escortă specială, pentru o vizită intimă

Un deținut aflat în arest preventiv și clasificat drept periculos ar fi fost transportat, sub escortă specială, de la Penitenciarul Iași la Penitenciarul Bacău pentru a beneficia de o vizită intimă, într-o misiune plătită integral din fonduri publice. Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) solicită declanșarea unor verificări urgente.

Potrivit președintelui Federației Sindicatelor din ANP, Cosmin Dorobanțu, deținutul Nistor I.A. ar fi fost transportat singur într-un autovehicul, însoțit de un șofer și doi polițiști de penitenciare, de la Penitenciarul Iași la Penitenciarul Bacău, exclusiv pentru efectuarea unei vizite intime. După aproximativ trei ore, acesta ar fi fost adus înapoi la Iași, în aceleași condiții de escortă.

Misiunea ar fi presupus consum de combustibil, ore de muncă plătite din bani publici, uzură a mijloacelor de transport și asumarea unor riscuri suplimentare de securitate. Toate acestea, susține liderul sindical, într-un context în care sistemul penitenciar se confruntă cu un deficit cronic de personal și constrângeri bugetare.

Cosmin Dorobanțu critică decizia, pe care o consideră o sfidare la adresa angajaților din sistem și a contribuabililor.

„Relaxat, pe banii statului, sfidând austeritatea prim-ministrului Ilie Bolojan și nervii polițiștilor de penitenciare care asistă neputincioși la decizii caraghioase. În timp ce românii mor de foame și de frig în România taxelor și impozitelor, șefii penitenciarelor risipesc mii de lei ca un deținut să facă sex, transportându-l cu Uber intim. Asta nu e respectarea drepturilor deținuților, e batjocura unui sistem penitenciar mort”, afirmă acesta într-un mesaj publicat pe site-ul Federației, dar și într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube.

Liderul sindical pune întrebări legate de responsabilitatea decizională din sistem: „Cine a aprobat? Ce șef a semnat? Unde e logica, unde e responsabilitatea, unde e capul? Asta se întâmplă, când șefii din penitenciare lăsați de izbeliște tratează polițiștii ca pe consumabile”.

În acest context, Federația Sindicatelor din ANP solicită Administrației Naționale a Penitenciarelor declanșarea unor verificări pentru a stabili cine a aprobat transportul și în ce condiții au fost cheltuiți banii publici.

„Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) trebuie să facă verificări. Cineva trebuie să răspundă pentru cheltuirea banilor românilor pentru sexul deținuților. Nu zic că misiunea nu este acoperită de hârtii, dar unde sunt cei trei E din OSGG-ul doamnei Ani Dumitrache? O fi auzit vreun șef habarnist de criteriul economicității când ia vreo decizia caraghioasă. Domnule Burcu, nu permiteți transformarea penitenciarelor în bordel! Polițiștii de penitenciare nu sunt fraierii sistemului și mai ales ai deținuților RSP. Stop!”, a mai transmis Cosmin Dorobanțu în mesajul său, publicat pe fsanp.ro.