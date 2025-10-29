Ce amendă riscă un vânzător care refuză să înlocuiască un produs neconform. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în plen, un proiect de act normativ potrivit căruia refuzul vânzătorului de a înlocui un produs în cazul în care acesta este neconform constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.

Ordonanţa de urgenţă nr.140/2021 a fost adoptată pentru a stabili cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne, se arată în expunerea de motive.

Ordonanţa prevede că respectivii consumatori beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristic, „dar, din păcate, aceasta nu a dispus şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile de la aceste prevederi, respectiv refuzul vânzătorului de a înlocui bunul neconform, în termenul stipulat de lege”, au argumentat inițiatorii, care au arătat de ce e nevoie și de sancțiuni.

Amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei

Potrivit acestora, absenţa sancţiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme.

„Pentru a corecta omisiunea legiuitorului, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei a nerespectării acestor prevederi”, au explicat iniţiatorii proiectului.

Proiectul de lege a fost adoptat anterior de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional în acest caz.