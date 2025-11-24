Toaletă la preț de apartament: 64.000 de euro pentru un grup sanitar inteligent într-un parc din Ghimbav

Primăria Ghimbav a stârnit controverse majore după ce a decis să transforme o parcare de pe strada Victoriei într-un parc public și să achiziționeze o toaletă automată inteligentă, al cărei preț se ridică la aproximativ 64.000 de euro. O sumă suficientă pentru a cumpăra un apartament cu două camere.

Investiția a fost realizată prin negociere directă, iar toaleta, care se va curăța singură, va fi furnizată și instalată de firma Rowe Provision din București.

Autoritățile locale au anunțat că instalarea acesteia va avea loc în termen de 60 de zile de la data comenzii, iar produsul va beneficia de o garanție minimă de un an, potrivit bizbrasov.

Proiectul de amenajare a parcului din Ghimbav are o valoare totală de 3.185.105 lei, fără TVA, și include lucrări realizate de firma brașoveană RBK Advisory SRL.

Cu toate acestea, costul toaletei și modul de achiziție au stârnit deja discuții și critici în comunitate.

În timp ce unii consideră investiția un pas spre modernizarea spațiilor publice, alții văd în această achiziție un exemplu de risipă a fondurilor locale, subliniind că banii ar fi putut fi folosiți pentru nevoi mult mai importante, cum ar fi un apartament.