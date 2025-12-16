Percheziții la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și la un om de afaceri, într-un dosar de dare de mită

Procurorii DNA fac percheziții marți dimineață la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și la un om de afaceri, într-un dosar ce vizează infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Potrivit unor surse judiciare, valoarea mitei ar fi de 6% dintr-un contract-cadru în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei.

Cei doi urmează să fie aduși cu mandate de aducere la structura centrală a DNA.

Una dintre persoanele vizate de anchetă este omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, administrator al societății Euro Quip International SRL. Cătălin Daniel Bușe este suspectat de săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în timp ce fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, este cercetat pentru complicitate la dare de mită.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi promis o mită în valoare de 6% din totalul unui acord-cadru încheiat între Registrul Auto Român (RAR) și firma sa, acord reînnoit la data de 21 noiembrie 2025.

Contractul de aproximativ 23 de milioane de lei cu TVA avea ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service permanent pentru echipamentele de diagnosticare de tip VLT.

Conform surselor judiciare, mita ar fi fost promisă lui Mihai Alecu, director general al RAR. În schimbul sumei, acesta ar fi trebuit să întreprindă o serie de acțiuni, printre care desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică, precum și semnarea, într-un termen cât mai scurt, acordului-cadru cu societatea Euro Quip International SRL.

Anchetatorii susțin că Răzvan Cuc l-ar fi sprijinit pe omul de afaceri și ar fi intermediat discuțiile dintre acesta și directorul general al RAR, Mihai Alecu.

Surse din anchetă arată că, în cadrul unor întâlniri desfășurate în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2025, Răzvan Cuc ar fi solicitat asigurări și garanții verbale privind respectarea promisiunii făcute de Cătălin Daniel Bușe către Mihai Alecu, respectiv remiterea procentului de 6% din valoarea totală a acordului-cadru.