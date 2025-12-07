Un primar a cheltuit 70.000 de lei pe analize și acuză o angajată că l-a otrăvit: „Am avut dificultăți la mers, arsuri la nas, la gură, nu am miros”

Un primar din Vaslui a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, după ce a cheltuit aproximativ 70.000 de lei din bugetul local pentru analize medicale personale. El susține că o angajată l-ar fi otrăvit cu mercur. Ancheta a stabilit însă că plângerile împotriva angajatei erau nefondate.

Dănuț Cojocaru, primarul comunei Alexandru Vlahuță din județul Vaslui, aflat la al cincilea mandat, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, după ce a folosit fonduri publice pentru analize medicale personale, scrie Hotnews.ro.

Potrivit procurorilor, între 2019 și 2021, edilul și contabila primăriei au contractat servicii medicale în valoare totală de 70.000 de lei, fără respectarea legii. În 2019, primăria a plătit 20.150 de lei, în 2020 – 36.865 de lei, iar în 2021 –13.755 de lei. La acea vreme, instituția avea 15 funcționari și 19 asistenți personali pentru persoanele cu handicap.

Primarul susține că analizele erau necesare pentru că ar fi fost otrăvit de o angajată.

„Pare greu de crezut, dar nu mai eu știu prin ce am trecut în acești șapte ani. Eu și în ziua de astăzi urmez tratament. Nu sunt suspiciuni, sunt lucruri confirmate de analize, dosare medicale”, a declarat Dănuț Cojocaru.

Edilul povestește că prima intoxicație s-a petrecut în 2018.

„La momentul intoxicării, al otrăvirii, aveam glicemia 400. În 2018 a fost prima intoxicație cu mercur. A pus în struguri. Mi-a adus persoana respectivă. Eu, atunci când a adus strugurii, nici nu am apucat să ies din birou că m-am și simțit rău. Eu cred că a fost turnat și arsenic peste struguri. La analize la Iași, mi-au spus că mai am o substanță, în afară de mercur, dar nu au depistat-o. Abia anul acesta, când au apărut arsurile pe mâini am depistat. Am avut dificultăți la mers, la echilibru, arsuri la nas, la gură, nu am miros. Multe probleme”, a declarat primarul Dănuț Cojocaru pentru sursa citată.

Anchetatorii au infirmat plângerile penale făcute de primar împotriva angajatei, concluzionând că nivelul ridicat de mercur din organismul edilului s-a datorat consumului accidental de pește.

Femeia acuzată, care a fost și contracandidată la alegerile din 2020, rămâne angajată a primăriei, dar nu mai are voie să intre în biroul primarului.