search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Un primar a cheltuit 70.000 de lei pe analize și acuză o angajată că l-a otrăvit: „Am avut dificultăți la mers, arsuri la nas, la gură, nu am miros”

0
0
Publicat:

Un primar din Vaslui a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, după ce a cheltuit aproximativ 70.000 de lei din bugetul local pentru analize medicale personale. El susține că o angajată l-ar fi otrăvit cu mercur. Ancheta a stabilit însă că plângerile împotriva angajatei erau nefondate. 

Dănuț Cojocaru, primarul comunei Alexandru Vlahuță FOTO: FB
Dănuț Cojocaru, primarul comunei Alexandru Vlahuță FOTO: FB

Dănuț Cojocaru, primarul comunei Alexandru Vlahuță din județul Vaslui, aflat la al cincilea mandat, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, după ce a folosit fonduri publice pentru analize medicale personale, scrie Hotnews.ro.

Potrivit procurorilor, între 2019 și 2021, edilul și contabila primăriei au contractat servicii medicale în valoare totală de 70.000 de lei, fără respectarea legii. În 2019, primăria a plătit 20.150 de lei, în 2020 – 36.865 de lei, iar în 2021 –13.755 de lei. La acea vreme, instituția avea 15 funcționari și 19 asistenți personali pentru persoanele cu handicap.

Primarul susține că analizele erau necesare pentru că ar fi fost otrăvit de o angajată.

„Pare greu de crezut, dar nu mai eu știu prin ce am trecut în acești șapte ani. Eu și în ziua de astăzi urmez tratament. Nu sunt suspiciuni, sunt lucruri confirmate de analize, dosare medicale”, a declarat Dănuț Cojocaru.

Edilul povestește că prima intoxicație s-a petrecut în 2018. 

„La momentul intoxicării, al otrăvirii, aveam glicemia 400. În 2018 a fost prima intoxicație cu mercur. A pus în struguri. Mi-a adus persoana respectivă. Eu, atunci când a adus strugurii, nici nu am apucat să ies din birou că m-am și simțit rău. Eu cred că a fost turnat și arsenic peste struguri. La analize la Iași, mi-au spus că mai am o substanță, în afară de mercur, dar nu au depistat-o. Abia anul acesta, când au apărut arsurile pe mâini am depistat. Am avut dificultăți la mers, la echilibru, arsuri la nas, la gură, nu am miros. Multe probleme”, a declarat primarul Dănuț Cojocaru pentru sursa citată. 

Anchetatorii au infirmat plângerile penale făcute de primar împotriva angajatei, concluzionând că nivelul ridicat de mercur din organismul edilului s-a datorat consumului accidental de pește.

Femeia acuzată, care a fost și contracandidată la alegerile din 2020, rămâne angajată a primăriei, dar nu mai are voie să intre în biroul primarului.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
digi24.ro
image
Bijuteria Europei, numită și „cel mai frumos loc de pe Pământ”. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile
stirileprotv.ro
image
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
gandul.ro
image
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
mediafax.ro
image
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
fanatik.ro
image
Ucrainenii sunt îngroziți de nebunia lui Putin, care trimite fără oprire noi soldați pe front: „Dacă noi avem trei oameni, ei au 30”
libertatea.ro
image
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru
digi24.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Va deveni mamă și bunică în același timp și trăiește o adevărată dramă
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
prosport.ro
image
Ce se schimbă la pensii din 2026: noua formulă de calcul a vechimii în muncă
playtech.ro
image
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Job pentru români! Salariu de 3.300 €/ lunar, mașină de serviciu și cazare gratuită
mediaflux.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă