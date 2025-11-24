Moșteanu susține că nu a fost informat de servicii cu privire la tentativa de mită. „Îl trimiteam legat dacă ajungea acolo și făcea vreo propunere”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut, luni seara, că nu a fost informat de servicii cu privire la cazul fostului senator PSD care ar fi vrut să îi ofere mită.

Ministrul a fost întrebat luni, la Digi24, dacă a fost informat e servicii în legătură cu cazul de corupție în care a fost implicat fostul senator PSD ce a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN. Acesta a susținut că nu.

„Am informări de la Direcția Generală de Informații Armatei, o direcție foarte bine structurată, cu informări foarte precise și în orice moment, pe orice subiect pot obține mai multe informații. Despre cazul ăsta nu am avut informări”, a declarat Ionuț Moșteanu.

El a adăugat: „Acum e treaba procurorilor, cazul ăla merge la procurori. Eu mă uit la altele, și pe măsură ce găsesc, au mai fost cazuri pe care le-am trimis către Parchete și diverse sesizări, rapoarte de la audit sau de la corpul de control, ori de la Departamentul pentru Combaterea Corupției, toate merg către parchete. Dacă descoper ceva, n-o să stea nimic la mine. Pe măsură ce o să descoper, sau aflu lucruri noi, o să sap și o să le dau mai departe. Deci nu o să dorm pe ele”.

Oficialul a susținut, totodată, că dacă cineva ar fi venit la el în birou să îi ofere mită l-ar fi ținut acolo sau îl „trimitea legat”.

„Îl trimiteam legat dacă ajungea acolo și făcea vreo propunere. Nu accept că cineva încearcă să ia un capăt de ață din banii publici, și nu zic doar de banii armatei, orice ban public. De aia suntem unde suntem, de aia merge România prost, pentru că este infiltrată de multe caracatițe, unde sunt bani mulți. Sunt băieți deștepți - de la apărare la energie și la mai știu eu ce alte domenii, agricultură și altele -, care știu să folosească portițe, să găsească portițe pentru a sifona sau a drena bani publici către afacerile lor. Nu mai vorbesc de construcții și de altele, că sunt cazuri și acolo”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

Amintim că Marius Isăilă, fost senator PSD Dâmbovița, ste acuzat de DNA că, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, ar fi promis, indirect, printr-un intermediar, suma de un milion de euro ministrului Apărării. Promisiunile au fost reiterate și pe 24 octombrie 2025.

Ancheta susține că Isăilă credea că ministrul Moșteanu își poate exercita influența asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., companie de stat, pentru a facilita încheierea unor contracte comerciale între aceasta și o societate privată.

El a fost eliberat pe 20 noiembrie eliberat din arestul preventiv și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 20 noiembrie 2025. Decizia a fost luată joi de Curtea de Apel București, care a admis contestația lui Isăilă împotriva măsurii luate anterior de Tribunalul București.