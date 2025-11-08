Fostul senator arestat în dosarul „Mită la MApN” a fost interceptat de DNA în discuția cu Octavian Berceanu despre Moșteanu: „Îi băgăm noi în buzunar. Fără urme”

Marius Isăilă, fostul parlamentar PSD arestat vineri, 7 noiembrie, ar fi promis, indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării.

Denunțător a fost Octavian Berceanu, fost Șef al Gărzii de Mediu, scrie Gândul, care a publicat interceptări din dosarul „Mită la MApN”.

Isăilă, care este condamnat și în alt dosar pentru fapte de corupție, este acuzat de DNA de săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Mai exact, ar fi încercat să ofere printr-un intermediar un milion de euro ministrului Apărării, pentru a influența încheierea unor contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată.

Politicianul Octavian Berceanu, denunțător în acest caz, a purtat de 17 ori microfon, în discuțiile cu fostul senator arestat Marius Isăilă, potrivit sursei citate.

„Bă, spune-i că asta-i înțelegerea, dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!”

Pe 09 și 15 octombrie 2025, în București, Marius Isăilă ar făcut promisiuni în acest sens. La fel și în data de 24.10.2025.

Marius Isăilă sugera că că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

„ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai să vezi! Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, i-am zis! I-am zis…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:… și de fonduri pe-acolo că puteți fi generoși…Nu i-am zis mai mult! Că puteți fi generoși.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, nu, că vom fi generoși. Da, mă, da! Și, bă, bă, plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Rămâne cu… aceeași sumă, da?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ce-am vorbit noi! Da, mă! Ce-am vorbit noi!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Nu se modifică nimic.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tavi, nu se modifică nimic, ai cuvântu` meu de-onoare! Tavi, tu explică-i doar atât… „Bă, înțelege pentru numele lui Dumnezeu că e momentul tău!”

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles asta, bine, n-ai înțeles-o, (...)Vei rămâne-n istorie ca prostu` satului! Dacă nu-nțelege! Pup, Tavi!”

„Poate să vină și mama DNA-ului”

Interceptările realizate de DNA arată că Isăilă era foarte sigur pe el, la momentul respectiv, și credea că nici „mama DNA-ului” nu poate face nimic.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles-o, bine, n-ai înțeles-o… Ai înțeles? Aia am vrut să te, mă văd cu tine să-ți spun! Și are asigurat pentru toate bătrânețile lui și pentru ce vrea el, tot! Noi ne ocupăm! Pe mine mă interesează doar atât, să facă asta, direct, se poate duce direct …(neinteligibil)… alt ministru…Poa`să vină și mama DNA-ului, având în vedere starea de urgență și de necesitate.

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:… ăla la ROMTEHNICA ia…un milion, tu cât crezi c-o să iei? Că ești decidentu’?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, corect!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Înmulțește și tu cu…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tu spune-i că la un contract, acum un an de zile, a luat de la un contract două milioane cash!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Spune-i, ca să știe!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: RĂZVAN MINCU- a luat două mil, două milioane-n mână! Ce dracu? În BULGARIA!”

„Îl ajutăm în campanie”

Isăilă explica, în dicscuțiile cu Berceanu, că toată lumea avea de câștigat, inclusiv Cătălin Drulă, cel care avea să fie ajutat în campanie.

„ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Bine! Bine! Nu bine, foarte bine! Spune-i doar atât: bă, toată lumea câștigă! Și dacă n-o să-ți placă o să zici: băi Tavi, du-te-n (expresie trivială) mă-tii! Și-i spui: n-ai nimic de pierdut, în momentu în care-i semnat contractu’, dacă omu’ nu e corect…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îi…îi zic pe față, peste…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Îl reziliezi imediat!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: … un bulion!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Cu mult peste un milion! Mult peste! Ai înțeles? Da? Plus îl ajutăm în campanie.

(...)

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: El e ăla care poate prelua în momentul de față, că vine de la Apărare, poate prelua președenția partidului!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Desenează-i schema asta, desenează-i-o, arată-i-o…”

„Azi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fii nimic!”

Iată ce se mai arată în interceptări:

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ăăă, azi ești mort politic, astăzi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fi nimic! Și s-ar putea să nu mai prinzi în viața ta poziția asta! Înțelegi? Și-atunci tre să-nțelegi, bă, când pleci acasă te-ntrebi: bă, io ce-am făcut ca…aaa, am punctat, toată lumea m-a pupat în cur, alea, alea, alea, alea! Cum am fost io senator! Și cu ce m-am ales? (…)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Bă, omule, am o-ntâlnire de… am o chestie politică, în primul rând, și de business, cu tine! Politic este că dacă-i ajuți pe business pe oamenii ăștia, ei te vor ajuta politic! Ca să-nțelegi cum punctezi! Plus cu niște bani în buzunar! Ce dracu nu-nțelegi? Sunt trei chestii mari și late! Pân’ la urmă vrei să-ți spun ceva? Și io dacă eram ministru sau oricine, primu lucru știi care mă gândeam: la buzunar! Bă, câștigi bani!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, da, da, da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să mă văd cu domnu’ ministru! Întâlnirea poate avea loc și la un restaurant, unde hotărăște domnu’ ministru! Sau…oficial, el a zis: bă, cu cât e mai oficial cu-atât e mai bine, pentru că io n-am nici, n-am nimi…”

„Ministrul tău nu vrea bani? Voi sunteți nebuni? Vă aduc, vă umplu de bani”

Iată cu ce a mai fost înregistrat Isăilă@

„ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El e cu-americanii! Mi a zis ROMAN! Zice: bă, s-a schimb… s-a mișcat bine, zice: al tău nu vrea mă, bani, ministru? Ce (expresie trivială) mea? Voi sunteți nebuni? V-aduc…vă umplu de bani! Voi n-ați înțeles…în Albania, pentru c-au vândut armamentu’, au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte! Mi-a zis: bă, voi nu vă dați seama câți bani vin! Sunt 30 de miliarde doar pe programul RE-ARMY! Treij de miliarde de la Comisia Europeană! Zice: bă, voi…voi nu vă dați seama că io pot să vă fac…vă bag bani în buzunar? Și nu, atenție! Totul legal, nu faceți nimic în plus sau în minus! Io am…unde deschid ușa, io deschid ușa! Și vă deschid ușa: NATO, Ambasada Statelor Unite, Germania! Așa deschid ușa, nu deschid altfel!

(...)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Mi-a zis: în secunda unu-mi spui cât trebuie și seara…în 24 de ore ai toții banii care…pe care mi-i spui! Ai înțeles? Io îți spun, tu-mi zici: bă, Ovi, (neinteligibil) nu muncim degeaba…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și, bineînțeles, pentru asta domnu’ ministru tre să spună cât trebuie! Și io plătesc! Simplu ca bună ziua! Ai înțeles? Da’ e…trebui ordin de ministru, altfel…c-a zis: bă, la mine-au venit tot felul de generali, tot felul de…agarici. Ai înțeles? Și el mi-a, mi-a zis: mai am nevoie de domnu’ ministru, eu vreau să-i explic…ce pot să fac pentru România! Câți bani pot s-aduc pentru România!

(...)

Marius Isăilă își întîlniri și cu un ministru bulgar

„ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și-atenție, și-atenție! Aveți, aveți dublă susținere! Pe lângă că vă luați bani și e treaba noastră cum vă luați banii, e treaba noastră!

(....)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Bulgaru`, bulgaru` fii atent!

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Aicea-i arde curu`, aicea-i arde curu` tare de tot!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Fii atent! Bulgaru` vine, vine marți în România!

(..)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Aranjează o-ntâlnire între ministru și bulgar, marți! Vorbește cu Tudor să-i aranjeze o-ntâlnire! (…)

ISĂILĂMARIUS-OVIDIU: Să se vadă! Sau miercuri! Să se vadă cu ministru, vrea să-i propună ministrului niște chestii concrete…

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Îhî!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU:…pentru industria de apărare! Concret, nu vorbim povești!

BERCEANU OCTAVIAN–ALEXANDRU: Da, da, da! (…)

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Va înțelege! Moșteanu nu face altceva decât să facă să…să dea curs mai repede demersurilor! (…)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Nu contează. Ei sunt acolo puși de ”maimuță”!

(...)

„Cumpărăm din Kazahstan, le dezasamblăm, le aducem aici, la o fabrică…”

Pe 9 octombrie 2025, cu ocazia întâlnirii dintre Octavian Berceanu și Marius Ovidiu Isăilă, a fost iar interceptat:

„(…) ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Am venit noi cu varianta, uite, cumpărăm din KAZAHSTAN, le dez…le dezasamblăm noi, le-aducem dezasamblate aici…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Le predăm cui…unde ne spun ei! La o fabrică care ne-o spun ei!

(...)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le-aranjăm și statul român le vinde…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: …prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem…c-avem cui!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: End-user-u` este Ucraina, ca să știi! Final!

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Numai ca să nu existe așa…ce se-ntâmplă? Noi ne-o luăm și facem…

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Deci există piață…asigurată! Ucraina!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: E asigurată, Ucraina! Dar ce…

(…)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Păi…mă văd io cu el! Îi spun în cinci fraze ce-am de spus și el”.

„Vrea la geantă, dăm la geantă! Îi zici, bă, ai un milion!”

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Vrea și la geantă, dăm și la geantă! Fără probleme! Eu, de exemplu, cu el lucrez la geantă. Mie îmi aduce la geanta. Că așa…ANAF…sume… ălea, ălea..

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da…ă…e ușor de…să îi reperezi..

(...)

„Sunteți proști la cap, noi vă aducem bani la stat!”

Pe 10 octombrie 2025, cu ocazia întâlnirii dintre martorul Octavian Berceanu și Marius Ovidiu Isăilă, au avut loc alte interceptări, potrivit Gândul.

„(…) ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Nu, nu, nu, nu, IONUȚ poa` să citească tot. El poate să-i cheme și să le spună ,,Băi, de ce n-ați semnat contractul sau care e problema?” Ai înțeles?

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhî.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: IONUȚ poate să le zică: ,,Bă, vă f… (cuvânt trivial) în gură! Ce p… (cuvânt trivial) mea, adică ați statu român tre să câștige …”

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da, da, să ceară detalii.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să ceară lămuriri, detalii. ,,De ce p… (cuvânt trivial) mea nu ați semnat contractul în condițiile în care statul român trebuie să câștige bani.”

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da, da, da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: ,,Sunteți proști la cap, noi vă aducem bani în stat, noi vă aducem statului român 50 și ceva de milioane de euro și voi ce faceți, în p… (cuvânt trivial) mea!” (...)

Amintim că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dezmințit vineri, 7 noiembrie, orice implicare în faptele pentru care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este anchetat de DNA, declarând că a refuzat categoric tentativa de cumpărare a influenței sale cu suma de un milion de euro.

Un fost senator a fost reținut de DNA pentru că ar fi încercat să ofere printr-un intermediar un milion de euro ministrului Apărării, pentru a influența încheierea unor contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată.

Amintim că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus „punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență”,

În ordonanța procurorilor se precizează că, „în datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”, potrivit unui comunicat al DNA.

DNA mai arată că „infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție”.