Cum îi propunea fostul senator Isăilă lui Berceanu să dezasambleze arme din Kazahstan și să le revândă în Ucraina: „Le-aranjăm și statul român le vinde”

Noi informații din ancheta privind posibile ilegalități în domeniul armamentului arată că fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă i-ar fi propus lui Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, să participe la o schemă de revânzare a armelor provenite din Kazahstan către Ucraina, prin intermediul unei firme bulgare.

Într-o discuție purtată pe 9 octombrie, Isăilă i-ar fi explicat lui Berceanu modul în care ar putea fi tranzacționate armele.

„Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le-aranjăm și statul român le vinde…”, spunea Isăilă.

Fostul senator PSD i-a detaliat lui Berceanu că armamentul ar urma să fie vândut prin intermediul unei societăți din Bulgaria.

„Prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem…c-avem cui!”, spunea Isăilă.

În cadrul planului, se prevedea și o întâlnire cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la un restaurant, pentru discuții în afara spațiului oficial și fără telefoane:

„Da, ne vedem la un restaurant… (…) Ieși la o masă și vin și io… (…) Și ieșim la fumat și… exact, lăsăm telefoanele…”, mai spunea Isăilă.

Reamintim că Tribunalul București a admis cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, cercetat pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

Fostul parlamentar PSD arestat vineri, 7 noiembrie, ar fi promis, indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de un milion de euro pentru Ionuț Moșteanu, pentru a influența încheierea unor contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată. Denunțător a fost Octavian Berceanu, fost Șef al Gărzii de Mediu, scrie Gândul, care a publicat interceptări din dosarul „Mită la MApN”.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dezmințit vineri, 7 noiembrie, orice implicare în faptele pentru care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este anchetat de DNA, declarând că a refuzat categoric tentativa de cumpărare a influenței sale cu suma de un milion de euro.