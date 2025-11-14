search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
Fostul senator PSD Marius Isăilă a contestat la Curtea de Apel București măsura arestului preventiv pentru 30 de zile

Publicat:

Marius Isăilă a ajuns vineri la Curtea de Apel București pentru a contesta măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

Marius Isăilă FOTO: Mediafax
Marius Isăilă FOTO: Mediafax

Marius Isăilă a venit vineri la Curtea de Apel București, pentru a contesta arestul preventiv. Cu o glugă pe cap, el s-a ferit de camerele de filmat și nu a dat nicio declarație.

Magistrații urmeză să stabilească dacă vor accepta contestația formulată de avocații acestuia.

Fostul parlamentar PSD arestat vineri, 7 noiembrie, ar fi promis, indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de un milion de euro pentru Ionuț Moșteanu, pentru a influența încheierea unor contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată.  Denunțător a fost Octavian Berceanu, fost Șef al Gărzii de Mediu, scrie Gândul, care a publicat interceptări din dosarul „Mită la MApN”.    

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dezmințit vineri, 7 noiembrie, orice implicare în faptele pentru care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este anchetat de DNA, declarând că a refuzat categoric tentativa de cumpărare a influenței sale cu suma de un milion de euro.

