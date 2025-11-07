Reacția lui Moșteanu, după ce numele său a apărut într-un dosar DNA: „A încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dezmințit vineri, 7 noiembrie, orice implicare în faptele pentru care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este anchetat de DNA, declarând că a refuzat categoric tentativa de cumpărare a influenței sale cu suma de un milion de euro.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a transmis Ionuț Moșteanu, pe FB.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, Marius Ovidiu Isăilă ar fi promis, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, prin intermediul unui martor, suma de 1 milion de euro care ar fi urmat să ajungă la ministrul Apărării pentru a interveni asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., companie aflată în subordinea ministerului.

În schimbul acestei intervenții, fostul senator ar fi urmărit încheierea unor contracte comerciale între Romtehnica și o firmă privată. Promisiunea ar fi fost reiterată pe 24 octombrie, conform documentelor anchetatorilor.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție–Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență”, se arată într-un comunicat al DNA.

În ordonanța procurorilor se precizează că, „în datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”.

DNA mai arată că „infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție”.