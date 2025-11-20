search
Fostul senator Marius Isăilă, plasat sub control judiciar în dosarul șpăgii de un milion de euro pentru ministrul Moșteanu

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Marius Isăilă, fost senator PSD Dâmbovița și implicat în scandalul șpăgii de un milion de euro destinată ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, a fost eliberat din arestul preventiv și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 20 noiembrie 2025. Decizia a fost luată joi de Curtea de Apel București, care a admis contestația lui Isăilă împotriva măsurii luate anterior de Tribunalul București.

Fostul senator Marius Isăilă a fost plasat sub control judiciar FOTO: Mediafax
Fostul senator Marius Isăilă a fost plasat sub control judiciar FOTO: Mediafax

Conform minutei instanței: „Admite contestaţie formulată de contestatorul inculpat. Desfiinţează, în parte, încheierea penală contestată, si pe fond, rejudecând: respinge propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA de luare a măsurii arestului preventiv faţă de inculpat, dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul I.M. pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 20.11.2025”.

Detalii despre acuzații și schema de șpagă 

Marius Isăilă este acuzat de DNA că, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, ar fi promis, indirect, printr-un intermediar, suma de un milion de euro ministrului Apărării. Promisiunile au fost reiterate și pe 24 octombrie 2025. Ancheta susține că Isăilă credea că ministrul Moșteanu își poate exercita influența asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., companie de stat, pentru a facilita încheierea unor contracte comerciale între aceasta și o societate privată.

Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie. Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”, se arată în comunicatul DNA.

Cum ar fi funcționat schema de șpagă

Potrivit anchetatorilor, Marius Isăilă ar fi urmat să obțină banii pentru șpagă de la Ivanov Angelov Roman, reprezentantul unei companii de armament din Bulgaria. În schimbul sumei de un milion de euro, ministrul Moșteanu urma să exercite presiuni asupra Romtehnica pentru a cumpăra obuze din Kazahstan, care ulterior ar fi fost revopsite și vândute în Ucraina.

Intermediarul presupus a fost Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, care și-a recunoscut rolul în dosar. Întrebat despre implicarea sa, Berceanu a declarat: „Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfășurată într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului. Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”.

Berceanu a mai spus că anchetatorii au în față acțiunea unui actor statal străin, care ar fi pus în pericol siguranța națională.

De asemenea, potrivit informațiilor obținute de jurnaliști, cei implicați în schemă ar fi aflat că MApN intenționa să scoată la vânzare obuze vechi de 120 mm, pe care planificau să le cumpere și să le revândă tot în Ucraina.

Fostul senator fusese condamnat definitiv de instanța supremă pe 10 noiembrie 2016 la cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiind trimis în judecată de DNA încă din 23 iulie 2014. Isăilă a fost senator în legislatura 2012-2016.

