Imagini cu o haită de lupi care a ieșit din pădure în fața unei mașini. Unul dintre animale i-a dat fiori șoferului

Mai mulți lupi au fost surprinși duminică seara în apropierea unei comune din Bihor. Animalele au apărut din senin în fața unei mașini. Imaginile înregistrate de camera de bord și distribuite online au stârnit neliniște în rândul localnicilor.

O haită formată din șase lupi de talie mare a fost observată în zona Cărpinet, chiar la intrarea în localitate Izbuc, se arată într-o postare făcută publică pe rețelele de socializare de Dumitras Tvd.

În înregistrare se vede cum lupii se apropie, curioși, de mașină, un comportament neobișnuit pentru animale sălbatice și un semn că nu sunt străini de activitatea umană.



Unul dintre animale, care traversează strada, se oprește pentru a-l privi fix pe șofer.

Prezența acestor animale atât de aproape de zonele locuite ridică îngrijorări legate de siguranța comunității și arată cât de mult s-a apropiat fauna sălbatică de așezările umane, notează sursa citată.



Autoritățile locale le recomandă oamenilor să fie extrem de prudenți, mai ales pe timpul serii și al nopții.