Surpriza turistică a Europei: destinația care a depășit Parisul și a devenit lider la numărul de vizitatori

O regiune din Europa a reușit să devină cea mai populară destinație turistică din UE, lăsând în urmă nume consacrate precum Parisul sau zonele de coastă ale Croației. Datele oficiale arată o creștere spectaculoasă a sejururilor de scurtă durată, semn că preferințele turiștilor se schimbă rapid.

Potrivit celor mai recente statistici publicate de Eurostat, în perioada aprilie–iunie 2025, Andaluzia înregistrat aproximativ 13,3 milioane de înnoptări în unități de cazare rezervate prin platforme online precum Airbnb, Booking.com și Expedia.

Performanța o plasează pe primul loc în Uniunea Europeană, mult peste alte destinații considerate până de curând imbatabile.

Andaluzia a depășit inclusiv Jadranska Hrvatska din Croația, care a raportat 9,6 milioane de nopți, și Ile-de-France, regiunea ce include Parisul, cu 9 milioane de înnoptări, potrivit express.

Explicațiile acestui succes țin de combinația rară dintre climă, patrimoniu și diversitatea peisajelor. Andaluzia este recunoscută pentru moștenirea sa maură, pentru monumente emblematice precum Alhambra din Granada și Catedrala din Sevilla, dar și pentru deșertul Almería, considerat singurul deșert autentic din Europa.

În același timp, gastronomia locală și producția de ulei de măsline au transformat regiunea într-un punct de referință la nivel internațional.

Dincolo de marile orașe, turiștii descoperă tot mai des zone mai puțin cunoscute, precum Setenil de las Bodegas, unde casele sunt construite direct în stâncă, sau Cabo de Gata, o zonă cu golfuri sălbatice și peisaje vulcanice, ferite de turismul de masă.

De la formațiunile carstice din El Torcal până la pădurile umede din Grazalema, diversitatea naturală rămâne unul dintre principalele atuuri ale regiunii.

Raportul Eurostat evidențiază și o tendință mai amplă: Spania domină turismul european, cu șase regiuni în top 20 cele mai vizitate din UE, alături de destinații deja consacrate precum Insulele Canare, Catalonia și Comunitatea Valenciană.

Succesul vine însă la pachet cu provocări. Creșterea accelerată a turismului a alimentat dezbateri intense privind impactul asupra comunităților locale, în special în ceea ce privește accesul la locuințe și costul vieții.