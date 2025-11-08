Berceanu, după apariţia interceptărilor din dosarul „Mită la MApN”: „Am primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”

Octavian Berceanu vorbește despre „onestitate, transparență și curaj” după apariţia stenogramelor din dosarul „Mită la MApN”, în care e martor denunţător. Fostul șef al Gărzii de Mediu relatează cum a primit propunerea „de a participa la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”.

„Având în vedere informațiile apărute recent în spațiul public privind menționarea numelui meu într-un dosar aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în calitate de martor, și ținând cont de faptul că investigația este în prezent în desfășurare, doresc să formulez următoarele precizări: Am acționat în deplină conformitate cu legea și cu propriile convingeri, considerând că orice cetățean are datoria morală și legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranței naționale”, a scris Berceanu, sâmbătă seara, pe Facebook

Fostul șef al Gărzii de Mediu a explicat că „având în vedere că ancheta este încă în curs de desfășurare, nu pot oferi detalii suplimentare până la finalizarea acesteia”.

„Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfășurată într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului. Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”, a mai spus fostul lider al partidului REPER.

„Nu am cunoscut anterior persoana care m-a contactat”

Octavian Berceanu a adăugat:

„Precizez că nu am cunoscut anterior persoana care m-a contactat și că nu există între noi relații de prietenie sau colaborare, contrar informațiilor eronate vehiculate în presă. Ulterior acestei întâlniri, am informat organele competente și am colaborat cu autoritățile în cadrul procedurilor legale. Cred că doar prin onestitate, transparență și curaj putem construi o societate dreaptă și integră. Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție, indiferent de context, și consider că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a o combate”.

Știre in curs de actualizare