search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Noi dezvăluiri în scandalul mitei pentru ministrul Apărării. Armamentul sovietic urma să fie vopsit în România și revândut în Ucraina

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O structură străină a încercat să aducă muniție rusească în UE prin România, să o revândă în Ucraina și să investească în politicieni, susține fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. Potrivit acestuia, ar fi vorba de Kazahstan.

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu FOTO Facebook
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu FOTO Facebook

„O structură din afara României s-a gândit să aducă pe teritoriul european muniție făcută în Rusia sau de tip rusesc, pe care să o livreze unui stat european, acest stat să o cumpere cu bani din fondul SAFE și să o revândă pe piața din Ucraina pentru că au nevoie. În primul rând, în tabloul mare, noi vorbim de niște actori statali în această afacere și nu vorbim doar de persoane precum Isăilă”, a declarat Octavian Berceanu într-un interviu acordat Europa FM.

El a susținut totodată că cei implicați „au crezut că găsesc un punct slab din datele lor pe teritoriul României, ca membru NATO, și atunci s-au gândit că aceasta este o oportunitate de a introduce acest armament prin România, să-l revopsească pentru a dispărea cumva provenința muniției și să fie revândută” și „în paralel, era vorba și de o altă afacere, de a crea o fabrică de armament sau de muniție, respectiv, pe teritoriul României de către această structură”.

Întrebat la ce se referă când spune că este vorba de actori statali, acesta a spus: „Din documentele pe care am reușit să le obțin pentru a produce probatoriu, vorbim de unde erau importate această muniție, vorbim de Kazahstan. Apare și în stenograme. Când mă refer la Kazahstan, nu mă refer la o firmă din Kazahstan, ci la actori statali. Nu pot să merg mai departe cu detaliile, pentru că sunt multe instituții care vor să afle adevărul. Ce n-am înțeles noi, poate, societatea din România este că războiul hibrid are mai multe aspecte care nouă ne scapă. Unul din aspecte este distrugerea încrederii cetățeanului în pilonii de bază ai societății”.

În ceea ce privește stenogramele, el a adăugat: „Nu știu dacă este clar din stenograme, pe lângă aceste investiții, investeau și în politicieni. Intenția lor asta era. Investeau în oameni care la un moment dat pot să ajungă în poziții care contează în statul respectiv”.

„Este o nuanță destul de puternică. Banii care mi-au fost oferiți mie în propunerea lor au fost de 10 milioane de euro (...) În stenograme scrie un milion, referire la domnul ministru, pe persona 10 milioane”, a mai spus Berceanu.

Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă, în arest preventiv

Amintim că Tribunalul București a admis vineri cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă (reținut anterior), cercetat pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

În ordonanța de reținere, procurorii au precizat că, „în datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”, potrivit unui comunicat al DNA.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dezmințit vineri, 7 noiembrie, orice implicare în faptele pentru care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este anchetat de DNA, declarând că a refuzat categoric tentativa de cumpărare a influenței sale cu suma de un milion de euro.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
fanatik.ro
image
Suma impresionantă pe care a câștigat-o un profesor din România din meditații anul trecut
libertatea.ro
image
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli
antena3.ro
image
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
observatornews.ro
image
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Cum cureți interiorul caloriferului fără să-l demontezi. Metoda pe care o recomandă instalatorii
playtech.ro
image
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați în Italia
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Fiica lui Horia Moculescu, anunț de ultimă oră! Din păcate, e adevărat: „Tata...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru două săptămâni
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!