Un mare combinat trimite în șomaj sute de angajați. Alte 1.500 de joburi în pericol

Combinatul Azomureș anunță că trimite 600 de angajați în șomaj tehnic, în contextul unei incertitudini legate de faptul că Romgaz, companie controlată de statul român, amână depunerea unei oferte de achiziție a combinatului chimic.

Compania semnalează totodată că Romgaz nu a depus până la acest moment o ofertă de preluare a combinatului, așa cum indica inițial. În noiembrie a fost anunțat că Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, ar putea înainta până la finalul anului 2025 în curs o ofertă angajantă de preluare a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa.

Romgaz a atribuit în vară un contract de consultanță pentru efectuarea procedurilor de due dilligence necesare luării unei decizii în privința achiziției Azomureș. „În prezent, analiza due dilligence este în curs și se apropie de sfârșit. Avem 2 consultanți, unul pentru aspecte tehnice, economice și de mediu, iar celălalt pentru aspecte juridice. Primele rapoarte interimare le vom primi probabil săptămâna viitoare. Iar planul nostru este să le evaluăm, după care să se vină cu rapoartele finale, iar dacă va fi cazul, să facem o ofertă angajantă până la finalul anului″, a declarat atunci directoarea de Strategie, Relații Internaționale și Fonduri Europene a Romgaz, Gabriela Mareș.

„În lipsa unui parcurs clar și credibil, această amprentă de forță de muncă nu mai poate fi susținută la nivelurile actuale. În consecință, Azomureș va implementa următoarele măsuri în perioada imediaturmătoare: aproximativ 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic, cu obiectivul de a evita concedieri permanente, în timp ce sunt analizate soluții viabile și sustenabile; contractele majore de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor care își desfășoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureș.

În pofida acestor reduceri, instalațiile rămân pregătite din punct de vedere tehnic pentru repornire, sub rezerva fezabilității economice. În luna decembrie, Azomureș a obținut o nouă Autorizație Integrată de Mediu,rezultat al investițiilor continue din ultimii zece ani, care depășesc 300 de milioane de euro”, arată Azomureș într-un comunicat.

Romgaz anunțase că vrea să cumpere un combinat chimic

În urmă cu un an, Romgaz anunțase că are în lucru o analiză pentru preluarea celui mai mare combinat din România, care i-ar permite să dea gaze la un preţ care să renteze pentru producţia de îngrăşăminte chimice

La rândul său, Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz a spus că face analiza întregii piețe a îngrășămintelor: „Vom lua consultanți pentru a evalua și vedem concluziile după o analiză a pieței”.

„Automat un producător de gaze naturale ar avea, să spunem, o sinergie interesantă cu un astfel de activ. În acest moment, suntem într-o perioadă incipientă, urmează să avem un consultant care să ne ajute să facem acest studiu de piaţă şi să evaluăm mai multe active", a spus el.

Întrebat dacă preluarea Azomureş ar avea sens, Popescu a răspuns afirmativ, dar a subliniat că trebuie făcut un due diligence clar şi orice investiţie trebuie integrată în planul de afaceri pe următorii zece ani.

„Face sens. Ca şi teorie, da, pentru că este, în primul rând, un producător foarte important de îngrăşăminte din România şi poate avea, să spunem, o mare bucată din piaţa de îngrăşăminte din România, dar, evident, un due diligence clar trebuie făcut, trebuie făcut un due diligence tehnic de mediu. Şi orice investiţie pe care Romgaz o face acum trebuie integrată în planul de afaceri pe care noi trebuie să-l facem pe următorii 10 ani. Să nu uităm că în 2025 şi 2026 avem cel mai mare CAPEX din istoria companiei, care jumătate din acest CAPEX vine din împrumuturi. Orice investiţie pe care compania Romgaz o va face trebuie să se încadreze în anumite limite din acel plan. Deci, în afară de această evaluare tehnică de mediu şi ce implicaţii ar avea în linie cu reglementările europene din punct de vedere al mediului înconjurător, trebuie să fie şi fezabilă din punct de vedere economic", a punctat Răzvan Popescu.