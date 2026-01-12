Doi români, un tânăr de 20 de ani și o fată de 13 ani, s-au aruncat în gol de la etajul 9 al unei clădiri din Spania

Un român în vârstă de 20 de ani și o fată de 13, tot româncă, au murit după ce s-au aruncat în gol de la etajul 9 al unei clădiri aflate în construcții din localitatea spaniolă Logroño.

Deși ancheta este în desfășurare, Poliția Națională a exclus încă de la început existența unor indicii de violență și ia în calcul ipoteza unui salt voluntar de la înălțime, scrie presa spaniolă.

Incidentul s-a produs vineri la scurt timp după ora 23.30 și s-a derulat în doar câteva minute. O dubă a intrat pe strada Marqués de Larios și a lovit violent gardul de protecție al șantierului, distrugându-l și împrăștiindu-l pe carosabil. Odată ajunși în interiorul perimetrului, fără a opri motorul sau luminile și lăsând chiar și portierele deschise, cei doi au coborât din vehicul și au intrat în clădire pe la parter, îndreptându-se spre scări.

Impactul a declanșat sistemul de alarmă al șantierului, care a alertat conducerea firmei de construcții și Poliția Națională. În plus, deplasările lor au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate. Imagini neclare, iluminate doar de farurile dubei, îl arată pe tânăr intrând primul în clădirea aflată în construcție de pe strada Marqués de Larios, urmat apoi de fată.

Unul dintre responsabilii șantierului, după ce a primit alerta, a anunțat un supraveghetor al firmei care locuiește în apropiere, pentru a-l avertiza asupra situației. La doar câteva minute după aceea, acesta a ajuns la fața locului și a realizat amploarea tragediei.

„Când am primit alarma că cineva a intrat pe șantier, ne-am deplasat acolo. Am văzut duba cu luminile aprinse, motorul pornit și ușile deschise, iar când ne-am apropiat, am găsit cele două trupuri la sol”, a declarat un reprezentant al companiei Coblansa.

Autoritățile au fost chemate imediat, iar la fața locului au fost trimiși angajați ai Serviciului de Sănătate din La Rioja. Din păcate, aceștia nu au mai putut face nimic pentru tineri. De asemenea, echipajele de servicii funerare au transportat trupurile la Institutul de Medicină Legală din Logroño, unde urmează să fie efectuate autopsiile necesare.

Potrivit presei spaniole, cu âteva ore înainte de tragedie, familia fetei depusese o sesizare privind dispariția acesteia, întrucât plecase împreună cu partenerul ei, posibil către un bar din Lardero — locație care a fost, de asemenea, verificată de poliție — și nu se mai întorsese acasă.

Potrivit surselor consultate de acest ziar, cei doi aveau o relație dezaprobată de familie, printre altele din cauza diferenței de vârstă, relație care ar fi generat tensiuni în interiorul familiei.

Ancheta poliției continuă pentru a clarifica motivele acestei duble tragedii, însă implicarea altor persoane a fost exclusă încă de la început.