Slovacia renunță complet la sprijinul militar pentru Ucraina, după ce liderii țării, inclusiv președintele și premierul, au decis că nu vor trimite soldați și nu vor mai acorda ajutor militar Kievului.

Decizia a fost luată în contextul în care președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, președintele Consiliului Național al Republicii Slovace, Richard Raši (Hlas-SD), și premierul Robert Fico (Smer-SD) au declarat că există acord asupra problemelor fundamentale legate de interesele Slovaciei pe plan intern și extern, scrie publicația Aktuality.

Potrivit președintelui, țara nu va continua să sprijine militar Ucraina, nu va trimite niciun soldat și nu va participa la garanțiile pentru un împrumut mare din partea Comisiei Europene.

Publicația precizează că acest lucru a fost convenit sâmbătă, 10 ianuarie, în timpul unui prânz comun, la care Pellegrini, Fico și Raši au discutat aspecte cheie ale politicii interne și externe a Slovaciei.

Informația vine după ce, ministrul slovac al Apărării, Robert Kaliňák, a declarat pe 1 ianuarie că Ucraina nu va adera niciodată la NATO și a criticat activitatea așa-numitei Coaliții a celor dispuși, potrivit Ukrainska Pravda.

El a transmis, de asemenea, că Uniunea Europeană nu ar trebui să intervină în apărarea colectivă, iar NATO ar trebui să se ocupe de acest aspect. Oficialul consideră, de asemenea, că o posibilă armată europeană comună ar fi un element important de federalizare. „Fie suntem în NATO și atunci nu avem nevoie de ea, fie suntem în Europa”, a spus el.

În luna octombrie, premierul Robert Fico, a declarat că Slovacia pledează pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina mai degrabă decât pentru înfrângerea Rusiei.