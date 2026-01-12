search
Statul român preia integral Compania Națională Aeroporturi București

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Procedura prin care statul intenționează să răscumpere pachetul de 20% din CN Aeroporturi București, aflat în portofoliul Fondului Proprietatea, a primit undă verde în ședința acționarilor din 9 ianuarie, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro din surse apropiate negocierilor. 

Compania administrează cele două aeroporturi principale ale țării. FOTO FB CN Aeroporturi București
Compania administrează cele două aeroporturi principale ale țării. FOTO FB CN Aeroporturi București

Surse apropiate discuțiilor au explicat că urmează evaluarea titlurilor de către un expert independent, iar apoi Ministerul Transporturilor - acționar majoritar cu 80% - va înainta o ofertă oficială de preț pentru acțiunile Fondului Proprietatea.

Decizia a fost luată cu voturile reprezentând 80% din capital, ceea ce indică faptul că Fondul Proprietatea fie s-a opus, fie a ales să nu participe la vot, potrivit sursei citate.

Structura acționariatului arată astfel: Ministerul Transporturilor controlează 80%, iar Fondul Proprietatea deține restul de 20%.

Participația la Aeroporturi București reprezintă aproximativ jumătate din valoarea totală a activelor Fondului Proprietatea, fiind cea mai valoroasă poziție din portofoliul său, fiind evaluată recent la 1,06 miliarde lei.

Procesul de listare a CNAM la Bursa de Valori București, blocat la finele lui 2025

Fondul Proprietatea a confirmat, în decembrie 2025, blocarea procesului de listare a CN Aeroporturi București la Bursa de Valori București.

La acel moment, acționarii au decis să oprească demersul, deși anterior existase un plan de relansare a selecției auditorului financiar, pas necesar pentru o eventuală listare. Administratorul Fondului Proprietatea, Franklin Templeton, și-a exprimat în mod repetat susținerea pentru listarea companiei, considerând-o ca pe o oportunitate atât pentru piața de capital, cât și pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona Bucureștiului.

Listarea CNAB fusese inclusă și în pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, alături de alte companii de stat performante, printre care CEC sau Romgaz.

În toamna anului trecut, premierul Ilie Bolojan a reiterat intenția Guvernului de a deschide către bursă companii precum CEC și Aeroporturi București, argumentând că transparența și guvernanța corporativă ar avea de câștigat.

Înființată în 2010, Compania Națională Aeroporturi București administrează cele două aeroporturi principale ale țării,  Henri Coandă (Otopeni) și Aurel Vlaicu (Băneasa).

Sursa citată arată că 2024 a fost un an de creștere accelerată pentru CNAB, cu afaceri majorate cu 20%, până la 1,383 miliarde lei, și un profit net de aproape 609 milioane lei, cu o evoluție de 34% față de anul precedent.

În septembrie, conducerea companiei a fost preluată de Bogdan Mîndrescu, în conformitate cu regulile de guvernanță corporativă.

Mîndrescu nu este străin de instituție, pentru că a mai condus CNAB în 2017–2018 și a ocupat funcții de conducere în Consiliul de Administrație, precum și poziția de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, relatează profit.ro

În 2025, traficul aerian a continuat să crească. În primul semestru, numărul pasagerilor a urcat cu aproape 8%, ajungând la 12,77 milioane. Aeroportul Otopeni a rămas principalul hub al țării, cu aproape 8 milioane de pasageri procesați (îmbarcați și debarcați), urmat de aeroporturile din Cluj-Napoca și Iași.

