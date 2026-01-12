Județul cu jumătate de milion de locuitori care are doar șapte adăposturi de protecție civilă funcționale

Județul Galați, cu o populație de aproximativ jumătate de milion de locuitori, are doar șapte adăposturi de protecție civilă complet funcționale dintr-un total de 206 verificate la finalul anului 2025.

Rezultatele unei evaluări ample realizate de o comisie mixtă arată o situație îngrijorătoare în ceea ce privește infrastructura destinată protecției populației.

Comisia, constituită de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați, a fost formată din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu”, ai Inspectoratului de Stat în Construcții, ai Instituției Prefectului și ai autorităților locale.

Echipa a verificat starea tehnică a 204 adăposturi din municipiul Galați, dintre care 158 publice și 46 private, și a două adăposturi publice din municipiul Tecuci.

Potrivit raportului comisiei, doar șapte adăposturi sunt complet funcționale, 168 sunt parțial funcționale, iar 31 nu mai pot fi folosite.

Pentru fiecare obiectiv au fost întocmite fișe detaliate, transmise Inspectoratului General pentru Situații de Urgență –Centrul Operațional Național, care cuprind deficiențele constatate și estimările financiare necesare pentru reabilitare.

În anul 2025, prin fonduri europene și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost modernizate un punct de comandă și un adăpost în municipiul Galați, precum și un adăpost în Tecuci. Investițiile vor continua și în 2026, pentru creșterea capacității de protecție a populației.

Prefectul județului Galați, Andreea Anamaria Naggar, a subliniat importanța prevenției.

„O comunitate bine informată, care cunoaște riscurile și știe cum să reacționeze corect în situații de urgență, poate reduce semnificativ pierderile de vieți omenești și pagubele materiale. Prevenția nu este responsabilitatea exclusivă a autorităților, ci un demers comun, care implică fiecare cetățean”, a spus Andreea Anamaria Naggar.

Conform legislației, fiecare adăpost trebuie să asigure cel puțin 1 mp și 2,5 mc pentru fiecare persoană, iar în cazul construcțiilor spitalicești, suprafața minimă este de 2 mp.

Capacitatea totală de adăpostire a celor 206 obiective verificate este de 19.575 de persoane.

De la începutul acestui an, autoritățile din Galați au demarat acțiuni de identificare și inventariere a altor spații care pot fi folosite ca adăposturi – subsoluri, demisoluri, galerii sau tuneluri – acțiune ce se va finaliza la sfârșitul lunii aprilie.