Luni, 12 Ianuarie 2026
Gazele din Marea Neagră. Neptun Deep ar urma să livreze primele volume în 2027

Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat luni că avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prima jumătate a anului 2027 ar putea începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră.

Proiec tul Neptun Deep din Marea Neagra
Extragerea primei molecule de gaz din Neptun Deep, programată pentru 2027

Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la începutul proiectului. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, extracţia totală anuală în cadrul Neptun Deep va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi.

Este un proiect de patru miliarde de euro investiţie, 50% de compania Romgaz, deţinută de statul român în proporţie de 70%, şi de 50% de compania OMV Petrom. Extracţia totală anuală va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi. Prin acest proiect, România va deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze naturale, lucru extrem de util şi pentru consumatorii casnici, dar şi pentru companiile din ţara noastră, în special cele care consumă foarte multe gaze naturale, companii din industria petrochimică şi cea a îngrăşămintelor chimice", a subliniat Bogdan Ivan.

Pe 25 martie 2025, OMV Petrom şi Romgaz au anunţat începerea forajului pentru dezvoltarea şi exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud şi Domino din perimetrul Neptun Deep, situat la 160 de km în largul Mării Negre.

Cele două companii investesc, împreună, până la patru miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

La 1 august 2022, Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţat ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră. 

Bolojan, discuții cu reprezentanții OMV

Marţi, 2 decembrie, la Palatul Victoria a avut loc o rundă de discuţii între premierul Ilie Bolojan şi o delegație a companiei OMV Petrom privind stadiul proiectului Neptun Deep şi planurile de investiții ale companiei în actualul context regional.

Reprezentanții OMV Petrom au prezentat evoluția proiectului, menționând că lucrările avansează conform calendarului stabilit și în strânsă coordonare cu Romgaz,  reconfirmându-şi angajamentul de a continua investițiile în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și în extinderea capacităților de producție pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie.

Agenda discuțiilor a inclus și perspectivele extinderii operațiunilor de explorare în zonele offshore de mare adâncime din Marea Neagră, cu accent pe derularea forajului ANACONDA-1, în concordanță cu obligațiile contractuale existente, potrivit unui comunicat oficial al guvernului.

În acest context, premierul a subliniat dorința Guvernului de a consolida parteneriatul cu OMV Petrom și a propus ca responsabilitățile de mediu să fie asumate de operator, în linie cu principiile europene privind protecția mediului.

În ceea ce privește sectorul onshore, șeful Executivului a evidențiat necesitatea definirii unor condiții care să garanteze un echilibru între investiții și beneficiile pentru stat și cetățeni, astfel încât resursele naturale ale României să fie valorificate cât mai eficient.

De partea cealaltă, conducerea OMV Petrom a subliniat importanța predictibilității legislative pentru susținerea investițiilor pe termen lung, iar Ilie Bolojan a reamintit că obiectivul Guvernului este acela de a menține un cadru echilibrat, care să ofere stabilitate mediului de afaceri, dar și să protejeze interesele cetățenilor, inclusiv asigurarea accesului la energie la costuri suportabile.

La discuții au participat, de asemenea, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezidențial, și Adriana Petcu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Ce este proiectul Neptun Deep

Neptun Deep reprezintă cel mai amplu proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre și cea mai importantă rezervă de gaze valorificată vreodată de România.

Conform unei analize independente, impactul economic estimat până în 2044 este de 42 de miliarde de euro în PIB, proiectul generând sau menținând aproximativ 9.100 de locuri de muncă la nivel național. În aceeași perioadă, se estimează că 22 de miliarde de euro vor reveni bugetului de stat, inclusiv din dividende, conform datelor Consilium Policy Advisors Group.

Reamintim că OMV Petrom și Romgaz investesc împreună până la 4 miliarde de euro în proiectul Neptun Deep şi au început în luna martie a acestui an forajul pentru dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud și Domino, aflate la 160 km în largul Mării Negre.

Romgaz S.A., prin filiala ROMGAZ BLACK SEA LIMITED (fosta ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited) deține 50% din drepturile și obligațiile prevăzute în Acordul de concesiune pentru explorarea, dezvoltarea și exploatarea perimetrului XIX Neptun, Zona de Apă Adâncă, iar OMV Petrom S.A. deține restul de 50% și are, din 1 august 2022, calitatea de operator al perimetrului.

