A început Australian Open 2026. Când intră în concurs singura româncă prezentă în calificări

Australian Open 2026 a demarat duminică noapte cu meciuri din primul tur al calificărilor, atât pe tabloul feminin, cât și pe cel masculin. Partidele de pe tabloul principal sunt programate de pe 18 ianuarie.

Primul turneu de Mare Șlem al anului, care se va încheia pe 1 februarie, are premii-record. Simpla prezență în calificări aduce fiecărui sportiv un câștig de 23.000 de euro.

O singură victorie în 2026

Inexistentă la masculin, România are trei fete pe tablou principal (Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Rusa) și una în calificări.

Este vorba despre Miriam Bulgaru (27 de ani, 197 WTA), care se va duela în zorii zile de mâine, de la ora 4:00, cu germanca Tamara Korpatsch (30 de ani, 124 WTA). Nemțoaica este favorită 14 în calificări.

Bulgaru se prezintă la ora partid cu după două meciuri în picioare, ambele disputate în calificările challengerul de la Camberra.

A câștigat jocul pe 4 ianuarie, în fața australiencei Alame (fără clasament), și a pierdut a doua zi, la slovaca Zidansek.

Pentru a pătrunde pe tabloul principal de la Melbourne, fiecare jucătoare și fiecare jucător trebuie să treacă de câte trei tururi preliminare.