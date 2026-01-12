search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Atac cu cuțitul la un liceu din Kiev. Autoritățile ucrainene evocă o posibilă legătură cu Rusia

Publicat:

Un adolescent de 14 ani este acuzat că a înjunghiat cu cuţitul un elev de aceeaşi vârstă şi un profesor de 39 de ani într-o unitate de învăţământ din Kiev, un atac care ar putea fi legat de Rusia, au anunţat luni poliţia şi biroul procurorului, relatează AFP.

image

Adolescentul „a purtat o mască şi o cască pregătită în avans în toaletele şcolii, apoi a alergat într-o sală de clasă şi a atacat un profesor de 39 de ani şi un coleg de clasă de 14 ani cu un cuţit”, iar apoi şi-a produs răni la mână şi la abdomen, a transmis poliţia ucraineană într-un comunicat, 

Biroul procurorului din Kiev a evocat la rândul său o posibilă conexiune cu Rusia, după ce î telefonul adolescentului s-a descoperit o „corespondenţă” cu „indivizi necunoscuţi - probabil reprezentanţi ai serviciilor speciale ruseşti”.

O fotografie publicată de media ucraineană RBC, care pare să fie o captură de ecran dintr-o conversaţie pe Telegram, arată un adolescent cu cască, cu chipul mascat şi cu un tricou cu mesajul „Hitler kaput”.

În fotografiile publicate de poliţie, poate fi văzut un adolescent cu figura pixelată și un tricou identic.

Potrivit biroului procurorului, cele două victime şi atacatorul au fost transportate la spital. Profesorul înjunghiat se află în „stare gravă”.

„Hitler kaput” este o formulă utilizată de trupele sovietice în faţa soldaţilor germani în cel de Al Doilea Război Mondial.

Printre motivele invocate de Rusia pentru invazia sa din Ucraina este faptul că autorităţile ucrainene ar tolera grupurile care răspândesc ideologie neo-nazistă în rândul forţelor sale armate.

