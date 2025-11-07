Cine este fostul senator reținut de DNA care ar fi vrut sa îi dea un milion de euro ministrului Apărării pentru contracte de stat | Surse

Un fost senator a fost reținut de DNA pentru că ar fi încercat să ofere printr-un intermediar un milion de euro ministrului Apărării, pentru a influența încheierea unor contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată. Potrivit surselor Adevărul, este vorba despre fostul senator Marius Ovidiu Isăilă.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență”, se arată într-un comunicat al DNA.

În ordonanța procurorilor se precizează că, „în datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”.

DNA mai arată că „infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție”.

Cumpărare de influență în stare de recidivă

„Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”, mai informează DNA.

La data de 7 noiembrie 2025, inculpatul I.M.O. va fi prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

DNA mai precizează că „punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.